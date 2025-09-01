ua en ru
Apple готує нові аксесуари для iPhone 17: що вже відомо

Понеділок 01 вересня 2025 13:10
Apple готує нові аксесуари для iPhone 17: що вже відомо Apple здивує новими аксесуарами для iPhone 17 (ілюстративне фото: 9to5Mac)
Автор: Павло Колеснік

Apple готується представити лінійку iPhone 17, разом з якою дебютують нові аксесуари. Крім стандартних силіконових чохлів, інсайдери повідомляють про кілька цікавих новинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Чохли TechWoven

Два роки тому компанія відмовилася від шкіряних чохлів, замінивши їх більш екологічною серією FineWoven. Однак матеріал швидко викликав скарги на зносостійкість, і через рік Apple зняла лінійку з виробництва.

Тепер, за даними інсайдера Majin Bu, Apple готує заміну - TechWoven. Чохли цієї серії вийдуть разом з iPhone 17 у п'яти кольорах: чорному, синьому, коричневому, зеленому і фіолетовому.

Apple готує нові аксесуари для iPhone 17: що вже відомоМакет чохла TechWoven (фото: Majin Bu)

Ремінь через плече

Ще одна новинка - аксесуар Crossbody Strap. Він дасть змогу носити iPhone через плече і буде сумісний з новими фірмовими чохлами. Для цього Apple додасть спеціальні отвори для шнурків у нижній частині чохлів, а сам ремінь фіксуватиметься за допомогою магнітів.

Apple готує нові аксесуари для iPhone 17: що вже відомоМакет ремінця через плече (фото: Majin Bu)

Розумний чохол-акумулятор

За інформацією The Information, Apple розробляє новий варіант батарейного чохла - цього разу спеціально для iPhone 17 Air, найтоншої моделі в лінійці.

Очікується, що акумулятора iPhone 17 Air вистачить лише 60-70% користувачів на цілий день роботи. Для вирішення проблеми Apple готує опціональний чохол із вбудованою батареєю.

Поки чутки стосуються тільки Air-версії, але не можна виключати розширення лінійки Smart Battery Case на всі моделі.

Чохол-бампер для iPhone 17 Air

За даними Bloomberg і Марка Гурмана, Apple також розглядає випуск спеціального чохла-бампера для iPhone 17 Air. Він дасть змогу зберегти ультратонкий дизайн смартфона, забезпечуючи при цьому мінімальний захист.

