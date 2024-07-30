5 аксессуаров, которые сделают ваш iPhone еще круче

Apple представила MagSafe в линейке iPhone, начиная с iPhone 12. С тех пор экосистема аксессуаров MagSafe преобразилась.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной сайт про технику Apple 9to5Mac , рассказывает про пять аксессуаров MagSafe, которые обладают отличной функциональностью.

Magic Power Bank Slim

Существует бесчисленное количество внешних аккумуляторов MagSafe. Но все они относительно одинаковы по функциям. Обычно у них есть световые индикаторы, чтобы показать вам, сколько заряда осталось на внешнем аккумуляторе.

Секретным соусом внешнего аккумулятора MagSafe от Apple была его программная интеграция с вашим iPhone. Таким образом, он отображался в вашем виджете аккумулятора, при необходимости подзаряжался, имел обратную зарядку и даже имел правильную анимацию MagSafe при первом подключении к iPhone.

Это первый сторонний внешний аккумулятор MagSafe, имеющий интеграцию с iOS. Таким образом, заряд батареи отображается в вашем виджете батареи, вы можете одновременно заряжать как аккумулятор, так и iPhone одним кабелем.

Raycon Magic Power Bank Slim продается по цене 49,99 долларов, но на их веб-сайте есть код скидки 20 процентов, снижающий цену до 40 долларов. Аккумулятор имеет емкость 5 000 мА/ч, поэтому он может легко зарядить вашу модель iPhone 15 Pro Max.

Magic Power Bank Slim (фото: 9to5Mac)

Aulumu G5 4 in 1 Kickstand & Box Opener

Этот аксессуар имеет две основные функции. Первая заключается в том, что это подставка. Вы помещаете ее на свой iPhone, и подставка открывается, позволяя вам просматривать ваш iPhone в альбомной и портретной ориентации. Его также можно считать держателем из-за того, как он выступает, что облегчает удержание iPhone.

Однако самая полезная часть этого аксессуара - это маленькое 3-миллиметровое керамическое лезвие, которое находится в пружинном механизме и размещено в подставке. С точки зрения безопасности, поскольку лезвие находится в пружинном механизме, оно никогда не выскочит, если вы его не выдвинете.

Aulumu G05 стоит 32,99 долларов, но есть также скидка 15 процентов, поэтому цена снижается примерно до 28 долларов. Это отличный вариант для тех, кто ищет многофункциональную подставку, которую также можно использовать в качестве антистрессовой игрушки благодаря тому, как она щелкает и вращается.

Aulumu G5 4 in 1 Kickstand & Box Opener (фото: 9to5Mac)

Подставка для телефона Moft Movas

Это очень простой, но полезный аксессуар, особенно для тех, кто хочет фотографировать. Подставка для телефона Moft прикрепляется к задней панели вашего iPhone и такая же тонкая, как любой другой кошелек MagSafe. Она также полностью раскладывается, создавая мини-штатив для вашего iPhone.

Ее можно использовать для:

Селфи-штатив на ходу

Подставка для камеры непрерывности

Обычная подставка для просмотра контента

Держатель iPhone

Подставка обеспечивает около 8 дюймов клиренса, очень уверенно удерживает ваш iPhone и может использоваться во многих ситуациях.

Цена составляет 35 долларов со скидкой 15 процентов на Amazon и доступна в четырех разных цветах.

Подставка для телефона Moft Movas (фото: 9to5Mac)

Корпус Qwiizlab MagSafe SSD Enclosure

Этот корпус создан с учетом потребностей видеографов на iPhone. Он крепится к задней панели вашего смартфона и имеет идеально подходящий кабель. Это эпический аксессуар.

Так как это просто корпус, вам нужно приобрести накопитель SSD отдельно. За 100 долларов вы можете получить дополнительные 1 ТБ памяти, подключенные к вашему iPhone 15 Pro Max, которые можно использовать для больших видеофайлов ProRes. Одна минута в 4k30 в ProRes занимает около 6 ГБ, что быстро суммируется.

Что вы получаете:

Корпус Qwiizlab

Кабель передачи данных USB-C 10 Гбит/с

силиконовые тепловые прокладки для рассеивания тепла

необходимая отвертка и винты

поддержка накопителей M.2 2230

поддержка до 2 ТБ памяти

порт питания 100 Вт

Отдельно прийдется купить хранилище:

Sabrent Rocket 2230 256 ГБ - 40 долларов

Sabrent Rocket 2230 1 ТБ - 99,99 долларов

Corsair Core Mini 1 ТБ - 79,99 долларов

Сам корпус продается по цене 33,50 долларов.

Корпус Qwiizlab MagSafe SSD Enclosure (фото: 9to5Mac)

Moft Snap Flow

Moft Snap Flow - это физический блокнот и липкий блок, который прикрепляется к вашему телефону через MagSafe. Когда вы открываете блокнот, вас приветствуют либо 20 листов бумаги, либо 40 липких заметок. В упаковке есть и то, и другое, и их легко менять.

В центральной складке у вас есть плоский дизайн ручки, который фактически сворачивается, чтобы дать вам более привычную цилиндрическую форму для использования.

Вы не только можете записывать какие-то письменные заметки или идеи, но и использовать его в качестве подставки для вашего iPhone. Он позволяет вам устанавливать ваш телефон как в альбомной, так и в портретной ориентации, но его также можно снять, чтобы он стоял как мини-холст.

В целом это отличный пример креативности и того, насколько полезным может быть что-то вроде MagSafe. Moft Snap Flow стоит 39,99 долларов и появится в сентябре.

Moft Snap Flow (фото: 9to5Mac)