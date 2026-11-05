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Apple готовит масштабное обновление iPhone и iPad: 5 изменений в iOS 27.3

11:14 05.11.2026 Чт
3 мин
aimg Ольга Завада
Apple готовит масштабное обновление iPhone и iPad: 5 изменений в iOS 27.3 Возможности Siri AI изменятся в новой ОС Apple (коллаж: РБК-Украина)
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В ближайшее время пользователи iPhone и iPad получат обновление iOS 27.3. Первая бета-версия уже доступна разработчикам, а глобальный релиз ожидается к середине декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BGR.

Расширенные возможности Siri AI для взаимодействия с приложениями

Одним из главных достижений обновления станет значительное усиление роли персонального ассистента Siri AI в повседневных задачах.

Теперь ИИ сможет выполнять более сложные многоуровневые операции в пределах 15 классических приложений, среди которых Calendar, Files, Journal, Mail, Maps, Messages, Music, Notes, Photos, Preview, Reminders, Safari, Shortcuts и Weather.

Пользователи смогут осуществлять комплексные запросы типа создания кураторских плейлистов в Music, группировки вкладок в браузере или автоматического планирования сообщений в приложении Messages.

Кроме того, ИИ-ассистент научился самостоятельно отбирать лучшие фотографии в галерее и формировать новые заметки или записи в дневнике без необходимости касаться экрана смартфона.

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Полностью переосмысленное приложение Health

Новый интерфейс программы переориентирован на общее благополучие пользователя и разделен на три ключевых раздела: Insights, Longevity и Browse.

Во вкладке Insights пользователи смогут получить подробный анализ показателей сна, ежедневной готовности к нагрузкам и активности.

Раздел Longevity оценивает биологический возраст организма на основе ежедневной активности, показателей максимального потребления кислорода и качества сна. Кроме того, обновленное приложение получило расширенную языковую поддержку.

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Редизайн браузера Safari и новые инструменты навигации

Браузер Safari в новом обновлении получил немало полезных улучшений для более удобной работы в интернете. Среди наиболее заметных новшеств выделяются вертикальные вкладки, позволяющие эффективнее управлять большим количеством открытых страниц на экранах планшетов и компьютеров.

Другой важной функцией стал адаптивный темный режим, способный автоматически применять темное оформление даже для тех веб-страниц, которые не имеют нативной поддержки этого формата.

Глубокая интеграция с Siri AI дополнительно позволяет управлять историей просмотров, сортировать вкладки и быстро наводить порядок в рабочем пространстве браузера с помощью простых текстовых команд.

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Режим StandBy становится доступным всем пользователям iPhone

Ранее эксклюзивная функция iPhone Duo теперь распространяется на все поддерживаемые модели iPhone.

В рамках обновления Купертино полностью переосмысливает работу режима ожидания StandBy и предлагает пользователям новые варианты аналоговых и цифровых часов, а также расширенные визуальные виджеты для приложений Calendar и Weather.

Пользователи смогут персонализировать экран с помощью совместных альбомов с фотографиями и создавать несколько вариаций циферблатов для удобного переключения между ними, фактически превращая каждый смартфон в полноценный разумный домашний хаб.

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Расширение возможностей камеры и интеграция Visual Intelligence в iPad

Планшеты Apple получили новые возможности благодаря интеграции Visual Intelligence с камерой. С помощью ИИ пользователи могут задавать вопросы об объектах перед объективом на обычном языке и получать ответы.

Функция распознает архитектурные памятки, помогает найти схожие товары в интернет-магазинах и узнать больше о концертах и других событиях по афишам.

Поддержка Apple Pencil делает поиск еще более удобным: с помощью стилуса можно выделить нужный объект на экране, чтобы получить подробную информацию.

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