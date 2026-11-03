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Не просто экран для FaceTime: Apple готовит домашнего робота за 1000 долларов

12:09 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Не просто экран для FaceTime: Apple готовит домашнего робота за 1000 долларов Apple разрабатывает работа для бытовых задач (коллаж: РБК-Украина)
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Apple готовит автономного робота, который сможет сопровождать видеозвонки FaceTime и управлять освещением. Разработку умной бытовой техники активно продвигает новый CEO компании Джон Тернус.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.

Что известно о новой разработке?

По данным инсайдеров, внутренний проект носит кодовое название J595 и на рынке может появиться под названием HomeView Ultra.

Apple планирует выпустить устройство в 2027 году по цене от 1000 долларов. Однако из-за возможных задержек в производстве запуск может быть перенесен на 2028 год.

Первые прототипы системы появились еще в 2018 году за одобрение бывшего руководителя Тима Кука. В течение лет команда инженеров работала над тем, чтобы превратить работу из простой подвижной подставки для видеозвонков в полноценный интеллектуальный хаб.

Новое устройство получит следующие ключевые возможности:

  • автономное передвижение по комнатам и сопровождение пользователя во время разговоров;
  • распознавание лиц и автоматическое включение света при входе человека в помещение;
  • алгоритмы контекстного ИИ для мониторинга поведения домашних животных и поддержания порядка.

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Кадровые ресурсы и планы на гуманоидных роботов

Несмотря на высокие амбиции, проект столкнулся с определенным трудом еще на стадии разработки.

Сложная аппаратная часть создается небольшой группой из 10 специалистов по робототехнике - все из-за оттока кадров предыдущих лет. В то же время, программное направление и интеграция искусственного интеллекта привлекают более 300 разработчиков.

Кроме модели HomeView Ultra, Джон Тернус поддерживает параллельный секретный проект Apple, направленный на создание роботов для решения бытовых задач, в частности сборки одежды.

Подобные системы потребуют создания сложных манипуляторов и конечностей. Это свидетельствует о долгосрочном интересе компании к рынку человекообразных ассистентов, где она рассчитывает конкурировать с профильными стартапами 1X и Figure AI.

Со всем тем эксперты рынка отмечают: с точки зрения безопасности и технических возможностей Apple логично начать с небольших роботов для конкретных задач, а уже со временем переходить к разработке полноценных автономных гуманоидов.

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