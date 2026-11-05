Apple готує масштабне оновлення iPhone та iPad: 5 змін в iOS 27.3

Найближчим часом користувачі iPhone та iPad отримають оновлення iOS 27.3. Наразі перша бета-версія вже доступна розробникам, а глобальний реліз очікується до середини грудня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BGR .

Розширені можливості Siri AI для взаємодії з додатками

Одним із головних досягнень оновлення стане значне посилення ролі персонального асистента Siri AI у повсякденних завданнях.

Тепер ШІ зможе виконувати складніші багаторівневі операції у межах 15 класичних додатків, серед яких Calendar, Files, Journal, Mail, Maps, Messages, Music, Notes, Photos, Preview, Reminders, Safari, Shortcuts та Weather.

Користувачі зможуть здійснювати комплексні запити на кшталт створення кураторських плейлистів у Music, групування вкладок у браузері або автоматичного планування повідомлень у додатку Messages.

Окрім цього, ШІ-асистент навчився самостійно відбирати найкращі фотографії в галереї та формувати нові нотатки чи записи у щоденнику без необхідності торкатися екрана смартфона.

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Повністю переосмислений додаток Health

Новий інтерфейс програми переорієнтований на загальний добробут користувача та розділений на три ключові розділи: Insights, Longevity та Browse.

У вкладці Insights користувачі зможуть отримати детальний аналіз показників сну, щоденної готовності до навантажень й активності.

Розділ Longevity оцінює загальний біологічний вік організму на основі щоденної активності, показників максимального споживання кисню та якості сну. Крім того, оновлений додаток отримав розширену мовну підтримку.

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Редизайн браузера Safari та нові інструменти навігації

Браузер Safari в новому оновленні отримав чимало корисних покращень для зручнішої роботи в інтернеті. Серед найпомітніших нововведень виділяються вертикальні вкладки, які дозволяють ефективніше керувати великою кількістю відкритих сторінок на екранах планшетів і комп'ютерів.

Іншою важливою функцією став адаптивний темний режим, здатний автоматично застосовувати темне оформлення навіть до тих вебсторінок, які не мають нативної підтримки цього формату.

Глибока інтеграція з Siri AI додатково дозволяє керувати історією переглядів, сортувати вкладки та швидко наводити лад у робочому просторі браузера за допомогою простих текстових команд.

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Режим StandBy стає доступним для всіх користувачів iPhone

Раніше ексклюзивна функція iPhone Duo тепер поширюється на всі підтримувані моделі iPhone.

У рамках оновлення Купертіно повністю переосмислює роботу режиму очікування StandBy і пропонує користувачам нові варіанти аналогових і цифрових годинників, а також розширені візуальні віджети для додатків Calendar і Weather.

Користувачі зможуть персоналізувати екран за допомогою спільних альбомів із фотографіями та створювати декілька варіацій циферблатів для зручного перемикання між ними, фактично перетворюючи кожен смартфон на повноцінний розумний домашній хаб.

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Розширення можливостей камери та інтеграція Visual Intelligence на iPad

Планшети Apple також отримали нові можливості завдяки інтеграції Visual Intelligence з камерою. За допомогою ШІ користувачі можуть ставити запитання про об’єкти перед об’єктивом звичайною мовою та одразу отримувати відповіді.

Функція розпізнає архітектурні пам’ятки, допомагає знайти схожі товари в інтернет-магазинах і дізнатися більше про концерти та інші події за афішами.

Підтримка Apple Pencil робить пошук ще зручнішим: за допомогою стилуса можна виділити потрібний об’єкт на екрані, щоб отримати про нього детальну інформацію.