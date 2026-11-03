Shazam, распознавание звуков и разговоров: какие новые ИИ-функции получит Apple Watch

Apple готовит для владельцев новых Apple Watch четыре новых ИИ-функций. Компания уже открыла разработчикам доступ к бета-тесту Audio Intelligence - технологии, работающей на Apple Watch Series 12 и Ultra 4 с чипом S11.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Apple .

Что может Audio Intelligence?

Новая платформа объединяет инструменты для обнаружения важных звуков окружающей среды, автоматического поиска музыки через Shazam , а также две расширенные функции для работы с человеческой речью.

Функция Live Rewind позволяет двойным нажатием на цифровую коронку просмотреть текстовый фрагмент разговора за последние 15 секунд, тогда как Siri Recap создает краткие итоги длительных бесед без сохранения полных стенограмм.

Для соблюдения этики и защиты людей рядом разработчики заложили в архитектуру следующие ограничения:

полное отсутствие идентификации и маркировки говорящих в сгенерированных итогах;

обязательные звуковые и визуальные сигналы при активации функции Live Rewind для предупреждения окружающих;

автоматическое удаление несохраненных заметок через семь дней, а коротких текстовых фрагментов - за тридцать секунд;

встроенные алгоритмы фильтрации, которые сознательно пропускают потенциально чувствительную информацию типа финансовых данных или паролей.

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Аппаратная безопасность и особенности обработки данных

Безопасность платформы построена на глубокой интеграции аппаратного обеспечения и современных алгоритмов.

"Сырой" аудиопоток никогда не записывается и не хранится на устройстве или в облаке, делая его абсолютно недоступным для кого-либо, включая саму компанию Apple.

Процесс обработки и защиты информации реализован следующим образом:

Микрофоны передают звук в защищенный буфер аппаратного модуля Secure Enclave на чипе S11 для локальной изолированной обработки.

Для создания итогов в облаке Private Cloud Compute передаются только зашифрованные и максимально сжатые текстовые данные, которые мгновенно удаляются после завершения запроса.

Все сохраненные заметки и фрагменты в приложении Siri защищены сквозным шифрованием при синхронизации через iCloud.

В Купертино подчеркивают: для использования расширенных функций Live Rewind и Siri Recap необходимы совместимые модели часов в паре с актуальными iPhone, поддерживающими технологии Apple Intelligence и новую версию Siri AI.