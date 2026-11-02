Не Pixel и не Xiaomi: какой Android-смартфон назвали главным конкурентом iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max задает высокую планку для смартфонов - все благодаря первому 2-нм чипу и обновленным камерам. Эксперты считают, что среди Android-устройств есть только один смартфон, который может полноценно конкурировать с флагманом Apple.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Engadget .

Кто главный оппонент Apple?

По совокупности аппаратных характеристик, оптимизации системы и доступности на рынке единственным прямым аналогом iPhone 18 Pro Max остается Samsung Galaxy S26 Ultra.

Смартфон получил мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 гигабайтов оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Кроме высокой производительности, устройство предлагает несколько важных технологических решений:

дисплей Privacy Display, скрывающий изображение под углом от посторонних глаз;

расширенные возможности для видеомонтажа и тяжелых игр;

сбалансированную графическую систему для продолжительных нагрузок.

Несмотря на 200-мегапиксельную основную камеру конкурента, iPhone 18 Pro Max по-прежнему опережает его по скорости работы благодаря процессору A20 Pro. Смартфон Apple также сохраняет преимущество в качестве видеосъемки.

Читайте больше: Ответ на iPhone Duo: Samsung готовит Galaxy Slide с раздвижным дисплеем

Почему Google Pixel 11 Pro XL и Xiaomi проиграют борьбу?

Многие пользователи считают альтернативой флагману от Google, поскольку компания создает собственное ПО и аппаратную часть. Однако фирменный чип Tensor G6 существенно отстает от конкурентов по производительности.

В ходе синтетических тестов разработка Google уступала по скорости работы даже смартфонам Samsung трехлетней давности.

Китайский Xiaomi 18 Pro Max имеет незаурядные характеристики и более новый чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 вместе с дополнительным экраном на блоке камер.

Однако его оболочка HyperOS на базе Android 17 уступает удобству и оптимизации интерфейса One UI 9 от Samsung.

Не пропустите: Бюджетник с фишками субфлагмана: Samsung показала новый Galaxy F70 5G

Будущее противостояние и ожидание Galaxy S27 Ultra

Эксперты отмечают: рыночное соперничество между Apple и Samsung сохранится и дальше.

Слухи и истоки инсайдеров указывают, что будущий Galaxy S27 Ultra получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 и полностью переработанную систему камер.

Новый сенсор и усовершенствованная обработка изображений должны помочь южнокорейскому производителю сократить отставание от Apple в качестве фото и видео. Это усугубит позиции компании в конкуренции с американским брендом.