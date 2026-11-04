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Обновленное железо и цена около 1000 долларов: почему Apple отложила выпуск iPhone 18

17:21 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Обновленное железо и цена около 1000 долларов: почему Apple отложила выпуск iPhone 18 Apple обновит базовый iPhone 18 (коллаж: РБК-Украина)
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Apple может отложить выход базового iPhone 18 к 2027 году. Вероятно, модель дебютирует вместе с iPhone 18e и iPhone Air 2, получит новый процессор и увеличенный аккумулятор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технического обозревателя Digital Chat Station.

Какие обновления следует ожидать?

По данным инсайдера, базовое устройство сохранит экраны, камеры и системы авторизации прошлого поколения iPhone 17.

Со всем тем, гаджет получит существенный прирост в производительности за счет чипа A20, изготовленного по 2-нм техпроцессу TSMC.

Главные характеристики будущей новинки:

  • Дисплей диагональю 6,3 дюйма с частотой обновления 120 Гц.
  • Фронтальный вырез Dynamic Island с системой Face ID.
  • Двойная основная камера с разрешением 48 Мп.
  • Новый 2-нанометровый процессор A20.
  • Увеличена емкость аккумулятора.

Напомним, что чипы на базе 2-нм процесса уже дебютировали в старших версиях iPhone 18 Pro и гибком iPhone Duo.

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Вероятный рост цены и комментарии Apple

Наибольшей неожиданностью в утечке стала информация о возможном повышении стоимости гаджета.

Пока неизвестно, от какой цены будут считать подорожание: начальных 799 долларов за iPhone 17 или обновленных 899 долларов. Если за основу примут второй вариант, базовый iPhone 18 может стоить 999 долларов.

В Apple отказались комментировать причины задержки релиза модели.

Во время итогового общения с аналитиками новый генеральный директор Джон Тернус уклонился от прямого ответа на будущий гаджет. CEO подчеркнул, что компания "увлечена своими текущими разработками".

Несмотря на задержку релиза, аналитики ожидают, что после выхода модель станет самым продаваемым смартфоном бренда.

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