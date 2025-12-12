ua en ru
Apple выпустит 4 новых iPhone в 2026 году: когда ждать первую модель

Пятница 12 декабря 2025 16:00
UA EN RU
Apple выпустит 4 новых iPhone в 2026 году: когда ждать первую модель Apple покажет четыре модели, одна выходит раньше других (скриншот: YouTube/Apple)
Автор: Павел Колесник

Apple, вероятно, завершила анонсы новых устройств в этом году, но уже готовит несколько премьер на 2026 год, включая четыре новые модели iPhone - одна из которых должна выйти совсем скоро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

iPhone 17e

Первая новинка Apple 2026 года может появиться в продаже уже в начале года. Это iPhone 17e - наследник iPhone 16e и последний член семейства iPhone 17.

Ожидается, что новинка получит несколько улучшений по сравнению с предшественником:

  • чип A19 вместо A18
  • Dynamic Island вместо привычного выреза
  • фронтальная камера с Center Stage
  • более тонкие рамки для современного дизайна.

Основные ограничения по сравнению с базовым iPhone 17: одна задняя камера, дисплей без ProMotion и функции always-on, отсутствие Camera Control.

Однако при ожидаемой цене 599 долларов iPhone 17e может стать привлекательным выбором для тех, кто ищет недорогой апгрейд.

Apple выпустит 4 новых iPhone в 2026 году: когда ждать первую модельiPhone 17e может появиться в продаже уже в начале года (иллюстративное фото: 9toMac)

iPhone 18 Pro и Pro Max

Флагманские модели iPhone 18 Pro и Pro Max выйдут осенью 2026 года, вероятно, в сентябре.

Новые устройства будут развивать достижения, которые сделали iPhone 17 Pro популярным:

  • еще более емкие батареи
  • чип A20 Pro на базе 2-нм технологии
  • уменьшенный Dynamic Island (возможно, просто отверстие под камеру)
  • Face ID под дисплеем
  • более аккуратный вырез на задней панели
  • камера с переменной диафрагмой
  • модем C2 для мобильной связи.

Резких изменений ожидать не стоит, но с учетом успеха iPhone 17 Pro новые флагманы тоже могут стать популярными.

Apple выпустит 4 новых iPhone в 2026 году: когда ждать первую модельiPhone 18 Pro и Pro Max выйдут осенью 2026 года (иллюстративное фото: 9toMac)

iPhone Fold / iPhone Ultra

После долгих слухов первый складной iPhone появится осенью 2026 года.

Ожидается, что iPhone Fold / Ultra будет стоить от 2 000 долларов и выше. Устройство будет напоминать iPhone Air с ультратонкой титановой рамкой.

  • Внутренний дисплей - около 7,6 дюйма, внешний - 5,4 дюйма
  • книжный механизм складывания без складки на экране
  • самая большая батарея среди iPhone
  • чип A20 Pro из iPhone 18 Pro
  • две камеры сзади и две фронтальные (по одной на каждый экран)
  • Touch ID вместо Face ID из-за ограничений формата.

Apple выпустит 4 новых iPhone в 2026 году: когда ждать первую модельCкладной iPhone появится осенью 2026 года (иллюстративное фото: 9toMac)

Базового iPhone 18 пока не будет

Обычно осенью вместе с Pro-моделями выходит базовый iPhone, но слухи говорят, что iPhone 18 будет отложен до начала 2027 года.

Таким образом, осенью 2026 года Apple выпустит только топовые модели iPhone 18, а весной 2027 года выйдут более доступные iPhone 18, iPhone 18e и, возможно, iPhone Air 2.

Ранее мы писали, что первый складной iPhone Fold может стать настоящим хитом благодаря уникальному дизайну и продвинутым функциям.

Также сообщалось, что iPhone 18 Pro получит долгожданную технологию, о которой мечтают фанаты Apple.

Кроме того, стало известно, что юбилейный iPhone XX может получить сразу шесть новых функций, способных изменить привычное использование смартфона.

