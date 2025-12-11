Apple готовит два MacBook с уникальными функциями в 2026 году: что ждать от новинок

В следующем году Apple представит несколько новых вариантов Macbook, но особое внимание привлекают две модели 2026 года, которые могут положить начало новой эры для компьютеров компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

Начало 2026 года: новый недорогой MacBook

По слухам, в начале следующего года Apple представит совершенно новый MacBook - самый доступный в линейке.

Новый ноутбук получит 12,9-дюймовый экран, будет доступен в ярких цветах, таких как синий, розовый и желтый, а также оснащен чипом A18 Pro уровня iPhone. Ожидаемая цена - около 599-699 долларов.

Долгое время Apple избегала выпуска бюджетного MacBook, способного конкурировать с недорогими Chromebook и ПК. Сейчас, похоже, компания готова бороться за большую долю рынка Mac.

Обновления macOS традиционно фокусировались на интеграции с iPhone. При этом многие владельцы iPhone до сих пор выбирают для работы и личного использования другие компьютеры, вероятно, из-за высокой стоимости Mac. Новый недорогой MacBook может помочь Apple привлечь этих пользователей.

Конец 2026 года: MacBook Pro на M6

В конце следующего года, по слухам, Apple планирует крупное обновление MacBook Pro.

Если бюджетный MacBook делает платформу доступнее, то M6 MacBook Pro может продвинуть ее в другом направлении - за счет ключевых улучшений, таких как сенсорный экран и, возможно, поддержка сотовой связи.

Новинка получит полностью переработанный корпус - она станет тоньше и легче, а также впервые в линейке может обзавестись OLED-дисплеем без выреза. По слухам, Apple также может предложить 5G-вариант с собственным модемом C2.

Даже если сотовая связь не появится, добавление сенсорного экрана уже станет важной вехой для Mac. Ранее Apple категорически отказывалась внедрять сенсорное управление, но новый MacBook Pro может положить начало новой эре платформы.