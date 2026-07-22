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Apple позволит платить за iPhone частями: что известно

10:16 22.07.2026 Ср
2 мин
Станет ли нововведение глобальным?
aimg Ольга Завада
Apple запускает масштабный проект лизинга устройств (фото: Unsplash)

Apple изменяет подход к продаже фирменных устройств. С 28 июля компания запустит в США программу Apple Upgrade, работающую по лизинговой модели. Решения воплотят совместно с Klarna.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет Марка Гурмана для Bloomberg.

Принцип работы и условия лизинга

Программа Apple Upgrade функционирует по аналогии с автомобильным лизингом или подпиской.

Клиент получает устройство в пользование с ежемесячной оплатой и имеет несколько вариантов действий:

  • выкупить гаджет досрочно во время действия сделки,
  • обменять устройство на более новую модель до истечения срока,
  • оставить устройство себе по истечении срока,
  • вернуть гаджет компании.

Заметим, что некоторые транзакции предусматривают дополнительную комиссию.

Для участия в программе пользователям необходимо пройти упрощенную проверку кредитоспособности.

Сроки лизинговых сделок зависят от категории устройства:

  • 24 месяца - для смартфонов iPhone и смартчасов Apple Watch;
  • 36 месяцев - для компьютеров Mac и планшетов iPad.

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Изменение моделей финансирования

Запуск Apple Upgrade состоится на фоне повышения цен на Mac, iPad и другие устройства из-за глобального дефицита чипов памяти, а также ожидаемого роста стоимости новых моделей iPhone осенью.

Компания будет позиционировать лизинг как способ уменьшить ежемесячную финансовую нагрузку на покупателей по сравнению с действующими программами кредитования.

В связи с запуском нового сервиса Apple прекратит прием новых заявок в действующие программы - iPhone Upgrade Program и стандартное финансирование.

Новые ограничения

Среди ключевых отличий и ограничений Apple Upgrade Гурман отмечает отсутствие расширенной гарантии AppleCare в комплекте.

Также программа не будет распространяться на базовые и бюджетные модели, включая Apple Watch SE, базовый iPad, iPhone 16 и MacBook Neo. Покупка устройств для бизнеса и образовательных учреждений через Apple Upgrade также не предусмотрена.

Заметим, что ранее Apple разрабатывала собственную внутреннюю систему подписки на оборудование, однако отменила проект еще в 2024 году. Принимая во внимание опыт, благодаря партнерству с Klarna компания реализует лизинговую модель без принятия на себя прямых финансовых рисков.

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