Apple позволит платить за iPhone частями: что известно

Apple изменяет подход к продаже фирменных устройств. С 28 июля компания запустит в США программу Apple Upgrade, работающую по лизинговой модели. Решения воплотят совместно с Klarna.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет Марка Гурмана для Bloomberg.
Программа Apple Upgrade функционирует по аналогии с автомобильным лизингом или подпиской.
Клиент получает устройство в пользование с ежемесячной оплатой и имеет несколько вариантов действий:
Заметим, что некоторые транзакции предусматривают дополнительную комиссию.
Для участия в программе пользователям необходимо пройти упрощенную проверку кредитоспособности.
Сроки лизинговых сделок зависят от категории устройства:
Запуск Apple Upgrade состоится на фоне повышения цен на Mac, iPad и другие устройства из-за глобального дефицита чипов памяти, а также ожидаемого роста стоимости новых моделей iPhone осенью.
Компания будет позиционировать лизинг как способ уменьшить ежемесячную финансовую нагрузку на покупателей по сравнению с действующими программами кредитования.
В связи с запуском нового сервиса Apple прекратит прием новых заявок в действующие программы - iPhone Upgrade Program и стандартное финансирование.
Среди ключевых отличий и ограничений Apple Upgrade Гурман отмечает отсутствие расширенной гарантии AppleCare в комплекте.
Также программа не будет распространяться на базовые и бюджетные модели, включая Apple Watch SE, базовый iPad, iPhone 16 и MacBook Neo. Покупка устройств для бизнеса и образовательных учреждений через Apple Upgrade также не предусмотрена.
Заметим, что ранее Apple разрабатывала собственную внутреннюю систему подписки на оборудование, однако отменила проект еще в 2024 году. Принимая во внимание опыт, благодаря партнерству с Klarna компания реализует лизинговую модель без принятия на себя прямых финансовых рисков.