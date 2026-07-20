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ИИ на iPhone без облака: Apple тестирует технологию будущего

09:39 20.07.2026 Пн
3 мин
Техностартап снизил вес нейросетей в 15 раз
aimg Ольга Завада
ИИ на iPhone без облака: Apple тестирует технологию будущего Apple тестирует ИИ-технологию без облака для обновления Siri (фото: Unsplash)
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Большие ШИ-модели могут работать не только в дата-центрах. Стартап PrismML создал Bonsai 27B, запускаемый непосредственно на смартфоне, а Apple уже тестирует новую технологию.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Технология сжатия: как уменьшить ИИ в 15 раз

В основе разработки лежит открытая нейросеть Qwen3.6 27B от китайской компании Alibaba. В оригинальном состоянии она весит около 54 ГБ, что делает невозможным ее запуск на потребительских гаджетах.

Инженеры PrismML применили метод радикального упрощения математических значений. Вместо стандартной 16-битной кодировки каждый вес внутри нейросети теперь записывается с помощью всего 1-2 битов.

Патенты на метод принадлежат Caltech и лицензированы исключительно для стартапа, который в марте привлек 16,25 миллиона долларов инвестиций.

В результате компания выпустила две бесплатные версии модели под лицензией Apache 2.0:

  • Мобильная версия (3,9 ГБ): оптимизированная для смартфонов, совместимая с iPhone 15 и более новейшими моделями через фреймворк Apple MLX.
  • Версия для ноутбуков (5,9 ГБ): адаптирована для MacBook и компьютеров с видеокартами NVIDIA через архитектуру CUDA.

По данным разработчиков, такое сжатие позволяет модели использовать в 10-15 раз меньше оперативной памяти. При этом скорость генерации ответов возрастает в 6–8 раз, а потребление энергии снижается в 3-6 раз.

Читайте больше: Это умеет только iOS 27: 5 ИИ-функций, которых пока нет в Android 17

Что это изменит для Apple и помощника Siri?

Apple ведет переговоры с PrismML на фоне запуска публичной бета-версии iOS 27, где компания представила масштабное обновление Siri.

Локальный запуск сжатых моделей непосредственно на процессорах iPhone дает Apple несколько стратегических преимуществ:

Минимальная задержка: смартфону больше не нужно ждать ответа от облака - обработка запросов происходит мгновенно.

Максимальная конфиденциальность: конфиденциальные данные, такие как медицинская информация, списки лекарств или фитнес-показатели, вообще не покидают устройство.

Автономность: базовые функции ИИ, инструменты вычислительной фотографии, генерация видео и редактирование текста могут работать без подключения к интернету.

Снижение затрат: уменьшается финансовая нагрузка на содержание собственных дата-центров Apple и оплату посторонних облачных лицензий.

Технические ограничения и реакция рынка железа

Несмотря на оптимистичные заявления PrismML, независимые аналитики из Counterpoint Research и IDC призывают оценивать технологию осторожно, поскольку реальные тесты за пределами лаборатории еще не проводились.

Экстремальное сжатие имеет свои компромиссы: модель теряет несколько процентов от общей эффективности.

В частности, у Bonsai 27B заметно ухудшились упоминание точных фактов, распознавание изображений и работа с посторонними инструментами, хотя логика, математика и написание кода остались на высоком уровне.

Также открытым остается вопрос энергопотребления при длительном использовании, поскольку непрерывная работа нейросети в фоновом режиме способна быстро разрядить аккумулятор телефона, а процессор начинает сбрасывать частоты из-за перегрева уже через пять минут непрерывной работы.

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