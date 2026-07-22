Apple дозволить платити за iPhone частинами: що відомо

Принцип роботи та умови лізингу

Програма Apple Upgrade функціонуватиме за аналогією з автомобільним лізингом або ж підпискою.

Клієнт отримує пристрій у користування із щомісячною оплатою та має кілька варіантів дій:

викупити гаджет достроково під час дії угоди,

обміняти на новішу модель до завершення терміну,

залишити пристрій собі після закінчення терміну,

повернути гаджет компанії.

Зауважимо, що деякі транзакції передбачають додаткову комісію.

Для участі у програмі користувачам необхідно буде пройти спрощену перевірку кредитоспроможності.

Терміни лізингових угод залежать від категорії пристрою:

24 місяці - для смартфонів iPhone та смартгодинників Apple Watch;

36 місяців - для комп'ютерів Mac і планшетів iPad.

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Зміна моделей фінансування

Запуск Apple Upgrade відбудеться на тлі підвищення цін на Mac, iPad та інші пристрої через глобальний дефіцит чипів пам'яті, а також очікуваного зростання вартості нових моделей iPhone восени.

Компанія позиціонуватиме лізинг як спосіб зменшити щомісячне фінансове навантаження на покупців порівняно з чинними програмами кредитування.

У зв'язку з запуском нового сервісу Apple припинить прийом нових заявок до чинних програм - iPhone Upgrade Program та стандартного фінансування.

Нові обмеження

Серед ключових відмінностей та обмежень Apple Upgrade Гурман відзначає відсутність розширеної гарантії AppleCare у комплекті.

Також програма не поширюватиметься на базові та бюджетні моделі, зокрема Apple Watch SE, базовий iPad, iPhone 16 та MacBook Neo. Купівля пристроїв для бізнесу та закладів освіти через Apple Upgrade також не передбачена.

Зауважимо, що раніше Apple розробляла власну внутрішню систему передплати на обладнання, проте скасувала проєкт ще у 2024 році. Зважаючи на досвід, завдяки партнерству з Klarna компанія реалізує лізингову модель без прийняття на себе прямих фінансових ризиків.