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Mac Pro не спасли даже секретные процессоры Apple: что произошло

13:12 20.07.2026 Пн
2 мин
Компания разрабатывала чипы в строжайшей тайне перед окончательным закрытием линейки
aimg Ольга Завада
Mac Pro не спасли даже секретные процессоры Apple: что произошло Разработчики из Купертино не претворили в жизнь масштабный проект (фото: Pexels)
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Apple в марте прекратила продажу настольных компьютеров Mac Pro и подтвердила отсутствие планов по выпуску новых моделей этой серии. Однако инсайдерские данные свидетельствуют, что техногигант долго готовил для устройства сверхмощные процессоры и даже испытал версию на базе чипа Intel.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свежий отчет технологического аналитика Марка Гурмана для медийного агентства Bloomberg.

Почему линейка Mac Pro зашла в тупик?

К моменту закрытия в марте устройства Mac Pro все еще комплектовались процессорами M2 Ultra, выпущенными в 2023 году. Это свидетельствовало о длительном отсутствии обновлений платформы.

При этом станция стоила вдвое дороже компактной модели Mac Studio, хотя предлагала фактически идентичный уровень производительности и одинаковую функциональность.

В долгосрочной перспективе такой подход оказался неэффективным для рынка .

Засекреченная серия процессоров Extreme

Отказ от флагманской серии настольных ПК не всегда был в планах Apple. На ранних этапах развития фирменных чипов инженеры работали над проектом процессора, который должен был расположиться в линейке выше уровня Ultra.

Процессоры серии Extreme должны были предлагать вдвое больше графических и основных ядер. Компания успешно разработала две модификации этих чипов:

  • M2 Extreme
  • M3 Extreme

Оба проекта впоследствии свернули из-за чрезмерно высокой себестоимости производства и низкого прогнозируемого спроса среди покупателей.

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Невыпущенные прототипы и возврат к Intel

В лабораториях Apple существовали по меньшей мере два прототипа Mac Pro под кодовыми индексами J170 и J190, которые так и не вышли на рынок.

Модель J170 являлась рабочей станцией Mac Pro на базе процессора Intel. Компания разрабатывала его параллельно с созданием собственной платформы Apple Silicon, чтобы удовлетворить специфические потребности отдельных корпоративных клиентов.

Второй прототип J190 разрабатывался под чип M3 Ultra и должен был дебютировать с соответствующим обновлением Mac Studio в начале 2025 года.

Новая альтернатива для профессионалов

Окончательно остановив производство Mac Pro, Apple официально переориентировала покупателей профессиональной техники на станции Mac Studio .

Шансы на возвращение Mac Pro в обозримом будущем минимальны. Компания готовит обновленные компьютеры Mac Studio с процессорами M5 Ultra, релиз которых ожидается уже осенью этого года.

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