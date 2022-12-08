"Апокалипсис", как в голливудских фильмах? Как Киев готовится к зиме

Сценарий "апокалипсиса"

Продолжение ударов по критической инфраструктуре может привести к катастрофическим последствиям для столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о возможном "апокалипсисе" зимой, как в голливудских фильмах. Если длительное время не будет электроэнергии, воды и отопления, в домах станет невозможно жить при низкой температуре. Однако власти "борются и делают все возможное, чтобы этого не произошло".

По словам городского головы, город готовится выстоять, закуплены мобильные котельные, генераторы для больниц и других объектов критической инфраструктуры. Есть запасы горючего к ним. Гуманитарный штаб Киева сделал запасы продовольствия и воды, а коммунальщики получили инструкции, как действовать в чрезвычайной ситуации.

"Я очень хочу надеяться, что плохого сценария не будет, но должны быть готовы ко всему. И иметь алгоритм действий. Эта зима действительно будет испытанием для всех украинцев", – заявил Виталий Кличко о время Киевского форума по безопасности.

Отопление

Одним из худших сценариев для города может стать отсутствие центрального теплоснабжения.

При затяжном отключении света и минусовой температуре воздуха в Киеве придется перекрыть отопление, иначе вода в трубах может замерзнуть и разорвать водопроводную сеть. Тогда здания будут полностью непригодны для дальнейшего проживания.

"Если в течение 24 часов при температуре -5 не будет отопления и воды, нам придется сливать системы отопления, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Мы будем вынуждены сливать воду. Это значит, что до весны подать воду будет очень сложно. И к началу весны будут сложные вызовы", - заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Об эвакуации

На данный момент ситуация в Киеве остается стабильной, поэтому в эвакуации нет необходимости.

Однако по словам Кличко, жителям города необходимо подготовится к возможному ухудшению ситуации: сделать аварийные запасы еды, воды, а также иметь наготове одежду и документы.

Как отметил городской голова, в случае блэкаута с дальнейшим отключением отопления подготовленные пункты обогрева не смогут принять всех 3,6 млн киевлян. Поэтому было бы хорошо иметь возможность выехать из города.

"Я бы просил каждого из киевлян поговорить с близкими, знакомыми, где у кого-то есть дом, чтобы в случае критической ситуации у вас были отопление и вода, ключевые две составляющие", - подчеркнул мэр.

Ранее в интервью РБК-Украина Кличко рассказал, что полную эвакуацию в столице не планируют, возможно, объявят только частичную эвакуацию некоторых жителей в пригород, "туда, где могут быть сервисы".

Общественный транспорт

Общественный транспорт продолжить работать при полном отсутствии электроэнергии в Киеве.

На всех маршрутах наземного электротранспорта будут ездить автобусы. Проезд сделают бесплатным.

Все автобусные парки Киева обеспечены запасом горючего, бензиновыми и дизельными генераторами, для водителей созданы пункты обогрева.

Как отметил Виталий Кличко, столица имеет возможность обеспечить минимальный объем технологического процесса подготовки и выпуска автобусов на маршруты.

Метро

В случае длительного блэкаута метро в Киеве остановят. 45 подземных станций будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытия на время воздушной тревоги.

Вход на станции метро будет бесплатным (при себе нужно иметь удостоверение личности) с доступом в интернет, возможностью зарядить телефоны, питьевой водой, санузлами. Однако температура в подземке не превышает 12-14 градусов, поэтому с собой необходимо будет взять теплые вещи.

Связь

Власти Киева совместно с мобильными операторами создали алгоритм бесперебойной работы мобильной связи во время блэкаута. На данный момент пытаются обеспечить генераторами как можно большее количество вышек связи.

В КГГА сообщают, что в райгосадминистрациях и больницах столицы планируется разместить около 40 Starlink.

Также есть сеть оптоволоконных линий, часть которых продолжит работу при отсутствии света, благодаря чему в половине пунктов обогрева будет доступен интернет через wi-fi.

Вода

При перебоях с водой в Киеве будет работать система резервных источников. В частности, бюветы, которые подключат к генераторам.

К генераторам оперативно подключат 105 бюветов "Киевводфонда" и 6 бюветов "Киевводоканала". Список бюветов в разных районах столицы можно найти на интерактивной карте.

Также коммунальные службы будут доставлять питьевую воду и воду для других нужд в пункты обогрева.

Магазины

Киевские городские власти подготовили перечень супермаркетов, рынков, магазинов непродовольственных товаров, которые смогут работать на автономных источниках питания.

В список вошло 9 торговых центров, продуктовые рынки в трех районах столицы, супермаркеты нескольких сетей, магазины бытовой техники и товаров для дома. Адреса заведений собраны по ссылке:

Отмечается, что график работы супермаркетов, магазинов, ТРЦ в условиях отсутствия электроснабжения может сокращаться.

Аптеки и ветклиники

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, аптеки КП "Фармация" обеспечены резервными источниками питания, поэтому будут открыты в случае полного блэкаута. Купить лекарства можно будет и в частных аптеках. Список оперативно обновляется.

Коммунальные ветеринарные клиники продолжать предоставлять помощь домашним животным даже без света. Речь идет о ветеринарных больницах в Дарницком, Деснянском, Подольском районах, входящих в состав КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины".Также продолжит работать Служба учета и регистрации животных.

Пункты обогрева

В Киеве развернули более 430 пунктов обогрева. В них можно воспользоваться интернетом, подзарядить телефоны, выпить чай, получить необходимую помощь. Пункты обустроены в школах, детских садах, учреждениях социальной инфраструктуры.

По словам Кличко, город обеспечил пункты обогрева электрогенераторами, запасами горючего, воды и всего необходимого для того, чтобы принимать людей.

На данный момент они работают до 21:00, но при чрезвычайной ситуации с отоплением и другими коммуникациями, пункты обогрева будут открыты круглосуточно.

Полный перечень пунктов во всей районах Киева доступен на карте и в приложении "Киев цифровой".