Как будут работать больницы в условиях блекаута: ответ Ляшко

Украинские больницы не будут закрываться даже в условиях блекаута, но медучреждениям нужно сократить количество используемых помещений.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Больницы не будут закрывать, но в определенных больницах будет пересмотрен подход и оптимизировано использование помещений для того, чтобы сконцентрировать все на меньших площадях", - заявил Ляшко.

По его словам, оптимизация помещений позволит легче пройти осенне-зимний период, в том числе с наступлением больших холодов.

"Когда меньше площадь, ее проще отапливать, используя источники питания, если будет отключение от централизованного теплоснабжения", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что Минздрав определил два уровня больниц: клиники, которые могут работать без централизованного энергоснабжения, и клиники, которые могут работать без централизованного тепла и централизованного водоснабжения.

"Именно на этих больницах и сформируется основная сеть медучреждений, которые в этот сложный осенне-зимний период должны обеспечить медицинскую помощь. Мы понимаем, что в этих больницах на 100% будет работать все оборудование, которое будет подключаться к энергоснабжению", - добавил глава Минздрава.