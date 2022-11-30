На случай блэкаута. В Киеве создали алгоритм бесперебойной работы мобильной связи
Власти Киева создали алгоритм бесперебойной работы мобильной связи во время блэкаута. Сейчас как можно большее количество вышек пытаются обеспечить генераторами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
"Руководством города вместе с операторами мобильной связи такой алгоритм создан, бесперебойной работы на случай блэкаута. Мы стараемся как можно больше станций мобильной связи снабдить генераторами. В свою очередь, это вышки общенационального масштаба, которые обеспечивают связью как Украину, так и Киев", - отметил Попко.
По его словам, в райгосадминистрациях и больницах столицы также планируют разместить около 40 Starlink. При этом существует сеть оптоволоконных линий, часть которых продолжит работу даже при блэкауте. Их работу обеспечат в половине "пунктов несокрушимости", там будет вай-фай.
Напомним, ранее стало известно, что после российской ракетной атаки 23 ноября на объекты украинской энергетической инфраструктуры в Киеве и почти всех областях Украины наблюдались проблемы со связью.
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