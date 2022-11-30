На случай блэкаута. В Киеве создали алгоритм бесперебойной работы мобильной связи

Власти Киева создали алгоритм бесперебойной работы мобильной связи во время блэкаута. Сейчас как можно большее количество вышек пытаются обеспечить генераторами.

"Руководством города вместе с операторами мобильной связи такой алгоритм создан, бесперебойной работы на случай блэкаута. Мы стараемся как можно больше станций мобильной связи снабдить генераторами. В свою очередь, это вышки общенационального масштаба, которые обеспечивают связью как Украину, так и Киев", - отметил Попко.

По его словам, в райгосадминистрациях и больницах столицы также планируют разместить около 40 Starlink. При этом существует сеть оптоволоконных линий, часть которых продолжит работу даже при блэкауте. Их работу обеспечат в половине "пунктов несокрушимости", там будет вай-фай.