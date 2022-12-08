"Апокаліпсис", як у голлівудських фільмах? Як Київ готується до зими

Сценарій "апокаліпсису"

Продовження ударів по критичній інфраструктурі може призвести до катастрофічних наслідків для столиці.

Мер Києва Віталій Кличко розповів про можливий "апокаліпсис" узимку, як у голлівудських фільмах. Якщо тривалий час не буде електроенергії, води та опалення, у будинках буде неможливо жити за низької температури. Однак влада "бореться і робить усе можливе, щоб цього не сталося".

За словами міського голови, місто готується вистояти, закуплені мобільні котельні, генератори для лікарень та інших об'єктів критичної інфраструктури. Є запаси пального до них. Гуманітарний штаб Києва зробив запаси продовольства та води, а комунальники отримали інструкції, як діяти у надзвичайній ситуації.

"Я дуже хочу сподіватися, що поганого сценарію не буде, але маємо бути готові до всього. І мати алгоритм дій. Ця зима, справді, буде випробуванням для всіх українців", – заявив Віталій Кличко під час Київського безпекового форуму.

Опалення

Одним із найгірших сценаріїв для міста може стати відсутність центрального теплопостачання.

При затяжному відключенні світла та мінусової температури повітря в Києві доведеться перекрити опалення, інакше вода в трубах може замерзнути та розірвати водопровідну мережу. Тоді будинки будуть повністю непридатні для подальшого проживання.

"Якщо протягом 24 годин при температурі -5 не буде опалення і води, нам доведеться зливати системи опалення, тому що це може призвести до пошкодження систем життєзабезпечення. Ми будемо змушені зливати воду. Це означає, що до весни подати воду буде дуже складно. І на початок весни будуть складні виклики", - заявив мер столиці Віталій Кличко.

Про евакуацію

Наразі ситуація у Києві залишається стабільною, тому в евакуації немає потреби.

Однак, за словами Кличка, мешканцям міста необхідно підготуватися до можливого погіршення ситуації: зробити аварійні запаси їжі, води, а також мати напоготові одяг та документи.

Як зазначив міський голова, у разі блекауту з подальшим відключенням опалення підготовлені пункти обігріву не зможуть прийняти всіх 3,6 млн киян. Тому було б добре мати нагоду виїхати з міста.

"Я просив би кожного з киян поговорити з близькими, знайомими, де у когось є будинок, щоб у разі критичної ситуації у вас були опалення та вода, ключові дві складові", - підкреслив мер.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Кличко розповів, що повну евакуацію у столиці не планують, можливо, оголосять лише часткову евакуацію деяких мешканців до передмістя, "туди, де можуть бути сервіси".

Громадський транспорт

Громадський транспорт продовжить працювати за повної відсутності електроенергії у Києві.

На всіх маршрутах наземного електротранспорту їздитимуть автобуси. Проїзд зроблять безкоштовним.

Усі автобусні парки Києва забезпечені запасом пального, бензиновими та дизельними генераторами, для водіїв створено пункти обігріву.

Як зазначив Віталій Кличко, столиця має можливість забезпечити мінімальний обсяг технологічного процесу підготовки та випуску автобусів на маршрути.

Метро

У разі тривалого блекауту метро у Києві зупинять. 45 підземних станцій працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та укриття на час повітряної тривоги.

Вхід на станції метро буде безкоштовним (при собі потрібно мати посвідчення особи) з доступом до інтернету, можливістю зарядити телефони, питною водою, санвузлами. Проте температура у підземці не перевищує 12-14 градусів, тому із собою необхідно буде взяти теплі речі.

Зв'язок

Влада Києва спільно з мобільними операторами створила алгоритм безперебійної роботи мобільного зв'язку під час блекауту. На даний момент намагаються забезпечити генераторами якнайбільшу кількість вишок зв'язку.

У КМДА повідомляють, що у райдержадміністраціях та лікарнях столиці планується розмістити близько 40 Starlink.

Також є мережа оптоволоконних ліній, частина яких продовжить роботу за відсутності світла, завдяки чому в половині пунктів обігріву буде доступним інтернет через wi-fi.

Вода

При перебоях із водою у Києві працюватиме система резервних джерел. Зокрема, бювети, які підключать до генераторів.

До генераторів оперативно підключать 105 бюветів "Київводфонду" та 6 бюветів "Київводоканалу". Список бюветів у різних районах столиці можна знайти на інтерактивній карті.

Також комунальні служби доставлятимуть питну воду та воду для інших потреб у пункти обігріву.

Магазини

Київська міська влада підготувала перелік супермаркетів, ринків, магазинів непродовольчих товарів, які зможуть працювати на автономних джерелах живлення.

До списку увійшло 9 торгових центрів, продуктові ринки у трьох районах столиці, супермаркети кількох мереж, магазини побутової техніки та товарів для дому. Адреси закладів зібрані за посиланням:

Зазначається, що графік роботи супермаркетів, магазинів, ТРЦ за умов відсутності електропостачання може скорочуватися.

Аптеки та ветклініки

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, аптеки КП "Фармація" забезпечені резервними джерелами живлення, тому будуть відкриті у разі повного блекауту. Купити ліки можна буде й у приватних аптеках. Список оперативно оновлюється.

Комунальні ветеринарні клініки продовжуватимуть надавати допомогу домашнім тваринам навіть без світла. Йдеться про ветеринарні лікарні в Дарницькому, Деснянському, Подільському районах, що входять до складу КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини". Також продовжить працювати Служба обліку та реєстрації тварин.

Пункти обігріву

У Києві розгорнули понад 430 пунктів обігріву У них можна скористатися інтернетом, зарядити телефони, випити чай, отримати необхідну допомогу. Пункти облаштовані у школах, дитячих садках, установах соціальної інфраструктури.

За словами Кличка, місто забезпечило пункти обігріву електрогенераторами, запасами пального, води та всього необхідного для того, щоб приймати людей.

На даний момент вони працюють до 21:00, але при надзвичайній ситуації з опаленням та іншими комунікаціями пункти обігріву будуть відкриті цілодобово.

Повний перелік пунктів у всіх районах Києва доступний на карті та у застосунку "Київ цифровий".