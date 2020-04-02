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В АПЛ хочуть збільшити кількість замін після відновлення сезону

Новини » Спорт     02.04.2020 - 09:32
В АПЛ хочуть збільшити кількість замін після відновлення сезону
Фото: футболісти будуть піддані високому травматизму (facebook.com/premierleague)

Футболісти будуть піддані високому травматизму

В англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) можуть збільшити кількість замін після відновлення сезону, перерваного через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє The Telegraph.

Відзначається, що дана ініціатива виходить від головних тренерів команд. У клубах побоюються, що без належної тренувальної підготовки до рестарту і в умовах щільного графіка матчів гравці будуть схильні до високого травматизму.

Також гравці розраховують на мінімальну передсезонну підготовку тривалістю не менше двох тижнів після зняття заборони на проведення тренувань.

У матчах, що проводяться під егідою ФІФА чи національних федерацій, максимальне число замін в основний час обмежена трьома. У додатковий час допускається четверта заміна.

Нинішній сезон в Англії, як і практично всі спортивні змагання по всьому світу, призупинено через пандемію коронавірусу. Відновлення розіграшу АПЛ відкладено до 30 квітня. Керівники низки команд виступили за повне перегравання сезону.

У чемпіонаті з 25-очковою перевагою над "Манчестер Сіті" лідирує "Ліверпуль". До чемпіонства "мерсісайцам" залишилося дві перемоги.

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