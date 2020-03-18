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Решта матчів АПЛ може пройти без глядачів і на нейтральних полях

Новини » Спорт     18.03.2020 - 11:14
Решта матчів АПЛ може пройти без глядачів і на нейтральних полях
Фото: АПЛ розглядає можливість провести решту матчів (facebook.com/premierleague)

Розробляється план на частину сезону, що залишилась

Англійська Прем'єр-ліга (АПЛ) розробляє план на частину сезону, перерваного через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє The Sun.

Передбачається, що залишилися 92 матчі відбудуться при закритих трибунах на нейтральному полі. При цьому всі матчі будуть показані в прямому ефірі. На одному стадіоні за день можуть відбутися кілька зустрічей, а команди гратимуть через три дні.

Це пов'язано з ризиками, що Прем'єр-ліга не зможе завершити сезон, оскільки їй належить провести більше ігор, ніж в інших європейських чемпіонатах. На вимушену паузу пішли також французька Ліги 1, іспанська Прімера, німецька Бундесліга та італійська Серії А.

Нагадаємо, чемпіонат Іспанії можуть завершити достроково через коронавірус.

Раніше УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Єврокубкові матчі, проведення яких було заплановано на поточному тижні, не відбудуться.

Чемпіонат Європи з футболу, який повинен був пройти з 12 червня по 12 липня 2020 року, перенесено на літо наступного року.

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