Поновлення чемпіонату Англії відкладено до початку травня

Фото: Поновлення АПЛ відкладено до 30 квітня (facebook.com/premierleague)

Спочатку пауза була розрахована до квітня

Відновлення нинішнього розіграшу чемпіонату Англії відкладено до 30 квітня через поширення коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні на сайті Прем'єр-ліги.

Рішення Федерації футболу Англії торкнулося АПЛ, Чемпіоншипу та зустрічі інших футбольних ліг, серед яких і першості жіночих команд. Також керівництво вирішило продовжити терміни сезону-2019/2020. Раніше всі зустрічі повинні були закінчитися 1 червня.

В цей час чемпіонат Англії поряд з більшістю інших європейських ліг припинений через пандемію коронавірусу. Спочатку пауза в Прем'єр-лізі була розрахована до 3 квітня.

На вимушену паузу пішли також французька Ліги 1, іспанська Прімера, німецька Бундесліга та італійська Серії А.

Нагадаємо, чемпіонат Іспанії можуть завершити достроково.

Раніше УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Єврокубкові матчі, проведення яких було заплановано на поточному тижні, не відбудуться.

Чемпіонат Європи з футболу, який повинен був пройти з 12 червня по 12 липня 2020 року, перенесено на літо наступного року.