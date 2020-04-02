ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В АПЛ хотят увеличить количество замен после возобновления сезона

Новости » Спорт     02.04.2020 - 09:32
В АПЛ хотят увеличить количество замен после возобновления сезона
Фото: футболисты будут подвержены высокому травматизму (facebook.com/premierleague)

Футболисты будут подвержены высокому травматизму

В английской премьер-лиге (АПЛ) могут увеличить количество замен после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что данная инициатива исходит от главных тренеров команд. В клубах опасаются, что без должной тренировочной подготовки к рестарту и в условиях плотного графика матчей игроки будут подвержены высокому травматизму.

Также игроки рассчитывают на минимальную предсезонную подготовку продолжительностью не менее двух недель после снятия запрета на проведение тренировок.

В матчах, проводимых под эгидой ФИФА или национальных федераций, максимальное число замен в основное время ограничено тремя. В дополнительное время допустима четвертая замена.

Нынешний сезон в Англии, как и практически все спортивные соревнования по всему миру, приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление нынешнего розыгрыша АПЛ отложено до 30 апреля. Руководители ряда команд выступили за полную переигровку сезона.

В чемпионате с 25-очковым перевесом над "Манчестер Сити" лидирует "Ливерпуль". До чемпионства "мерсисайцам" осталось две победы.

Клубы чемпионата Германии единогласно решили не играть до конца апреля Сезон в чемпионате Испании могут недоиграть
Новости Украины чемпионат АнглиирегламентФутбол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь