В АПЛ хотят увеличить количество замен после возобновления сезона

Фото: футболисты будут подвержены высокому травматизму (facebook.com/premierleague)

Футболисты будут подвержены высокому травматизму

В английской премьер-лиге (АПЛ) могут увеличить количество замен после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что данная инициатива исходит от главных тренеров команд. В клубах опасаются, что без должной тренировочной подготовки к рестарту и в условиях плотного графика матчей игроки будут подвержены высокому травматизму.

Также игроки рассчитывают на минимальную предсезонную подготовку продолжительностью не менее двух недель после снятия запрета на проведение тренировок.

В матчах, проводимых под эгидой ФИФА или национальных федераций, максимальное число замен в основное время ограничено тремя. В дополнительное время допустима четвертая замена.

Нынешний сезон в Англии, как и практически все спортивные соревнования по всему миру, приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление нынешнего розыгрыша АПЛ отложено до 30 апреля. Руководители ряда команд выступили за полную переигровку сезона.

В чемпионате с 25-очковым перевесом над "Манчестер Сити" лидирует "Ливерпуль". До чемпионства "мерсисайцам" осталось две победы.