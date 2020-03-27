Деякі клуби АПЛ виступили за повне перегравання сезону

Фото: чемпіонство вже майже в руках підопічних Юргена Клоппа (facebook.com/LiverpoolFC)

"Ліверпуль" ризикує залишитись без першого за 30 років чемпіонства

Керівники ряду команд англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) виступають за негайну зупинку нинішнього розіграшу чемпіонату і повне перегравання сезону після закінчення пандемії коронавірусу. Про це повідомляє The Athletic.

На їхню думку, проводити матчі в нинішніх умовах не можна, а грати за порожніх трибун невірно з етичної точки зору.

Зазначається, що для прийняття підсумкового рішення необхідно, щоб за один зі сценаріїв проголосували представники 14 клубів з 20.

При цьому на попередній зустрічі керівники прийшли до думки, що сезон повинен бути дограний при будь-яких обставинах. Проте, тепер деякі клуби змінили думку.

Нагадаємо, АПЛ розробляє план, згідно з яким 92 матчі, які залишилися дограти, можуть бути зіграні на нейтральних полях і за закритих трибун.

На одному стадіоні за день могли б проходити кілька зустрічей, а команди гратимуть через три дні. Це пов'язано з ризиками, що Прем'єр-ліга не зможе завершити сезон, оскільки їй належить провести більше ігор, ніж в інших європейських чемпіонатах.

Сезон в Англії призупинено мінімум до 30 квітня. У чемпіонаті з 25-очковою перевагою над "Манчестер Сіті" лідирує "Ліверпуль". До чемпіонства "мерсісайцам" залишилося дві перемоги.