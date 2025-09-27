Трамп захотел ввести войска в "опустошенный войной" Портленд
Федеральные силы США должны усилить охрану порядка в Портленде. Который, по мнению президента Дональда Трампа, страдает от "внутренних террористов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.
В частности, Трамп сообщил, что по просьбе федерального министра внутренней безопасности Кристи Ноэм поручил министру войны Питу Хегсету предоставить необходимые войска для защиты "опустошенного войной" Портленда.
"… и всех наших осажденных объектов иммиграционной и таможенной полиции от атак "Антифа" и других внутренних террористов. Я также разрешаю использовать все силы, если это необходимо", - отметил президент США.
Отметим, летом Трамп разворачивал Национальную гвардию и морскую пехоту против протестов в Лос-Анджелесе. А сейчас усилил риторику против так называемых "радикальных левых" (в том числе "Антифа"), которых обвиняет в политическом насилии в стране.
Особенно она обострилась после убийства консервативного активиста Чарли Кирка.
На днях президент также подписал указ о признании "Антифа" террористами. Под это название подпадают движения и лица, ставящих своей целью борьбу с фашизмом. Объединяет левые и леворадикальные течения.
Что происходит в Портленде
В этом городе продолжаются протесты, связанные с чрезмерным применением силы иммиграционной службой ICE. Люди протестуют против применения слезоточивого газа, методов контроля толпы и агентов, которые "рассеивают" демонстрантов без разбора.
В последнее время у здания ICE в Портленде проходят ночные протесты, пик которых пришелся на июнь - с тех пор происходят и небольшие стычки. Днем там часто собираются правозащитные активисты, чтобы помогать тем, кого задерживают.
Напомним, антимигрантская политика Трампа набирает обороны. Недавно он попросил Верховный суд отменить автоматическое предоставление американского гражданства для детей иммигрантов.
Также он пригрозил объявить чрезвычайное положение в Вашингтоне, если федеральные власти "позволят повышение уровня преступности" из-за отказа от сотрудничества с миграционной службой. Президент США приписывает себе якобы полную победу над преступностью в столице.
До этого он делал недвусмысленный намек на то, что хочет усиления антимигрантской политики в Чикаго. В частности, опубликовал пост со словами "Люблю запах депортаций по утрам".