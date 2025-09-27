Трамп захотел ввести войска в "опустошенный войной" Портленд

Федеральные силы США должны усилить охрану порядка в Портленде. Который, по мнению президента Дональда Трампа, страдает от "внутренних террористов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social .

В частности, Трамп сообщил, что по просьбе федерального министра внутренней безопасности Кристи Ноэм поручил министру войны Питу Хегсету предоставить необходимые войска для защиты "опустошенного войной" Портленда.

"… и всех наших осажденных объектов иммиграционной и таможенной полиции от атак "Антифа" и других внутренних террористов. Я также разрешаю использовать все силы, если это необходимо", - отметил президент США.

Отметим, летом Трамп разворачивал Национальную гвардию и морскую пехоту против протестов в Лос-Анджелесе. А сейчас усилил риторику против так называемых "радикальных левых" (в том числе "Антифа"), которых обвиняет в политическом насилии в стране.

Особенно она обострилась после убийства консервативного активиста Чарли Кирка.

На днях президент также подписал указ о признании "Антифа" террористами. Под это название подпадают движения и лица, ставящих своей целью борьбу с фашизмом. Объединяет левые и леворадикальные течения.

Что происходит в Портленде

В этом городе продолжаются протесты, связанные с чрезмерным применением силы иммиграционной службой ICE. Люди протестуют против применения слезоточивого газа, методов контроля толпы и агентов, которые "рассеивают" демонстрантов без разбора.

В последнее время у здания ICE в Портленде проходят ночные протесты, пик которых пришелся на июнь - с тех пор происходят и небольшие стычки. Днем там часто собираются правозащитные активисты, чтобы помогать тем, кого задерживают.