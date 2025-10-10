ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Апелляция ВАКС поставила точку в деле беглого депутата Одарченко

Пятница 10 октября 2025 14:42
UA EN RU
Апелляция ВАКС поставила точку в деле беглого депутата Одарченко Фото: народный депутат Андрей Одарченко (facebook.com)
Автор: Ірина Глухова

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе заочный приговор для действующего народного депутата Андрея Одарченко. Ранее его приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АП ВАКС.

Сообщается, что 10 октября апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты и обвинения на приговор от 14 ноября 2024 года, которым действующий народный депутат Украины признан виновным в даче взятки главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Суд первой инстанции назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, а также лишением права занимать государственные должности в течение трех лет.

По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционные жалобы без удовлетворения, а приговор ВАКС - без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения, однако может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

ВАКС в своем решении не называет фамилию осужденного депутата.

Однако, по данным РБК-Украина, речь идет о народном депутате Андрее Одарченко.
В апелляционном рассмотрении Одарченко не принял участия - ни лично, ни через видеосвязь.

Сейчас он находится в международном розыске, поскольку в сентябре прошлого года, как сообщало РБК-Украина, он незаконно покинул территорию Украины, пересекая государственную границу.

Дело Одарченко

21 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату от фракции "Слуга народа" Андрею Одарченко.

По данным следствия, он предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему взятку в криптовалюте Bitcoin на сумму, эквивалентную 50 тысячам долларов США.

После этого депутата доставили в суд, где ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Уже 24 сентября он вышел на свободу, уплатив залог в размере 15 миллионов гривен.

Через год, как выяснилось, Одарченко незаконно пересек границу и сбежал за пределы Украины.

В ноябре 2024 года НАБУ направило в Интерпол материалы для объявления депутата в международный розыск.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Коррупция Слуга народа Депутати
Новости
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит