Нардеп Одарченко, подозреваемый в коррупции, скрылся за границу
Действующий народный депутат, подозреваемый в коррупции, вероятно, скрылся за границу. Его подозревают в попытке дать взятку топ-чиновнику Государственного агентства восстановления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.
Как сообщили в НАБУ, по предварительным оперативным данным, действующий народный депутат Украины нарушил возложенные на него процессуальные обязанности и незаконно пересек государственную границу. Его обвиняли в предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в сфере восстановления.
"В настоящее время прокурором заявлено ходатайство о взыскании внесенного обвиняемым залога в сумме 15 млн грн в доход государства и объявление его в розыск", - говорится в сообщении.
Вероятно, речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Андрее Одарченко.
В частности, как сообщили в САП, народный депутат Украины IX созыва, обвиняемый в предоставлении неправомерной выгоды председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины 18 сентября 2024 года, не явился в Высший антикоррупционный суд.
Учитывая это, прокурор в суде инициировал вопрос взыскания в доход государства залога, определенного в качестве меры пресечения нардепу, наложения на него денежного взыскания, а также объявления его в розыск.
Дело Одарченко
РБК-Украина писала, что 21 ноября прошлого года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении действующему народному депутату Андрею Одарченко .
По информации правоохранительных органов, Одарченко предлагал взятку Мустафе Найему в криптовалюте Bitcoin на сумму 50 тысяч долларов. В обмен он просил содействия в выделении средств из фонда ликвидации последствий российской агрессии по ремонту зданий университета, где оставался ректором.
Это стало первым случаем в работе антикоррупционных органов, когда взятка в криптовалюте была задокументирована.
После этого суд назначил Одарченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен, которую он быстро оплатил и вышел на свободу.
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