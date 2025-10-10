Апеляція ВАКС поставила крапку у справі депутата-втікача Одарченка
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила в силі заочний вирок для чинного народного депутата Андрія Одарченка. Раніше його засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу АП ВАКС.
Повідомляється, що 10 жовтня апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційних скарг сторони захисту та обвинувачення на вирок від 14 листопада 2024 року, яким чинного народного депутата України визнано винним у наданні хабаря голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
Суд першої інстанції призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, а також позбавленням права обіймати державні посади протягом трьох років.
За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційні скарги без задоволення, а вирок ВАКС - без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення, однак може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.
ВАКС у своєму рішенні не називає прізвище засудженого депутата.
Однак, за даними РБК-Україна, йдеться про народного депутата Андрія Одарченка.
В апеляційному розгляді Одарченко не взяв участі - ні особисто, ні через відеозв’язок.
Наразі він перебуває в міжнародному розшуку, оскільки у вересні минулого року, як повідомляло РБК-Україна, він незаконно покинув територію України, перетнувши державний кордон.
Справа Одарченка
21 листопада НАБУ та САП повідомили про підозру чинному народному депутату від фракції "Слуга народу" Андрію Одарченку.
За даними слідства, він пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin на суму, еквівалентну 50 тисячам доларів США.
Після цього депутата доправили до суду, де йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вже 24 вересня він вийшов на волю, сплативши заставу в розмірі 15 мільйонів гривень.
Через рік, як з’ясувалося, Одарченко незаконно перетнув кордон і втік за межі України.
У листопаді 2024 року НАБУ направило до Інтерполу матеріали для оголошення депутата в міжнародний розшук.