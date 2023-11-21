Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении действующему народному депутату. Его обвиняют в подкупе главы Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и САП .

По данным источников РБК-Украина, речь идет о нардепе от "Слуги народа", члене комитета по антикоррупционной политике Андрее Одарченко.

Как сообщили правоохранители, народный депутат предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры (эту должность занимает Мустафа Найем) взятку в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов.

В обмен на деньги нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

После выделения средств из фонда на криптокошелек обличителя-топ-чиновника поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тысяч долларов, отметили в НАБУ.

Правоохранители также обращают внимание, что это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Народному депутату вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Фото: нардеп Одарченко пытался подкупить топ-чиновника криптовалютой (nabu.gov.ua)

Напомним, ранее в Украине на взятке поймали народного депутата Анатолия Гунько и двух его сообщников.

Также мы писали, что правоохранители раскрыли схему завладения государственными земельными участками общей площадью 323 га с участием нардепа Роберта Горвата.

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