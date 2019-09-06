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Стали відомі подробиці справи екс-нардепа Колеснікова

Новини » Політика    06.09.2019 - 13:09
Стали відомі подробиці справи екс-нардепа Колеснікова
Фото: Дмитро Колесніков (opposition.org.ua)

Колеснікову інкримінують збитки державі на 16 млн гривень

Колишнього народного депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Колеснікова оголосили в розшук у справі про зловживання владою з тяжкими наслідками. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Дніпропетровської області.

За даними слідства, в період з червня по грудень 2012 року Колесніков на посаді голови Агентства держмайна України сприяв відчуженню об'єктів нерухомості Науково-дослідного і конструкторсько-технологічного інституту трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади в Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв метрів.

Даний інститут є єдиним в Україні підприємством, яке займалося виробництвом стволів реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч", "Ураган", систем охолодження головок самонаведення, а також має стратегічне значення для держави.

"Чиновник підписав відповідні документи, якими фактично вилучив приміщення з переліку майна зазначеного підприємства, що зробило можливим їх незаконну приватизацію та відчуження, завдавши збитків більше ніж на 16 млн гривень. 5 вересня 2019 йому повідомили про підозру", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дмитра Колеснікова оголосили в розшук. Колишній генпрокурор Юрій Луценко пояснив активізацію слідства тим, що Колесніков позбувся депутатського статусу.

Крім того, сьогодні дніпропетровська прокуратура розповіла деталі справи колишнього нардепа Олександра Вілкула.

Секретарю Бориспільської міськради оголосили про підозру
Новини України Дмитро Колєсніковприватизацияподозрение
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