Вілкула та Колеснікова оголосили в розшук

Фото: Олександр Вілкул та Дмитро Колесніков (колаж РБК-Україна)

Вілкулу та Колеснікову вчора також оголосили підозри

Колишніх народних депутатів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колеснікова оголосили в розшук. Про це у Facebook повідомив екс-генпрокурор Юрій Луценко.

Луценко нагадав, що рік тому регламентний комітет Верховної ради заблокував притягнення Вілкула і Колесникова до кримінальної відповідальності.

"І тільки після втрати ними депутатського статусу, вчора їм оголошено підозри і розпочато процедуру розшуку. Ось чому я за скасування депутатської недоторканності", - додав Луценко.

Відзначимо, після звільнення з адміністративної посади генпрокурора Луценко залишається прокурором.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Верховна рада України відмовилася зняти депутатську недоторканність з Вілкула. Тоді зняття недоторканності підтримали тільки 137 депутатів при 226 необхідних. У регламентному комітеті такі результати пояснили недостатньою кількістю нардепів у сесійній залі на момент голосування.

За даними слідства, Вілкул, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської ОДА, незаконно передав в оренду кілька земельних ділянок, які перебували в колективній власності.

Що стосується Колеснікова, за даними Генпрокуратури, він на посаді глави агентства Державного майна сприяв незаконному відчуженню двох цехів оборонного підприємства, яке забезпечувало українську армію ракетами "Смерч" і "Град".

Відзначимо, після скандальної відмови Ради зняти з цих нардепів недоторканність, регламентний комітет звинуватив Генпрокуратуру в систематичному прослуховуванні депутатів.

Крім того, в червні минулого року щодо Вілкула було відкрито справу в зв'язку з можливим декларуванням недостовірної інформації. За версією НАБУ, в 2015-2016 роках він проживав в будинку площею майже 379 кв. м, а також користувався земельними ділянками в Козині Київської області, що належать його тещі Марії Кондратюк. При цьому нардеп в деклараціях за 2015-2016 роки вказував нерухоме майно в Дніпрі і Кривому Розі. У Києві він декларував тільки користування готельним номером площею 25,8 кв. м.