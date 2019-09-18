Прокуратура оскаржує рішення відпустити на поруки Вілкула і Колеснікова

Фото: Олександр Вілкул та Дмитро Колесніков (колаж РБК-Україна)

Колишніх нардепів просять взяти під варту

Прокуратура Дніпропетровської області оскаржує рішення суду відпустити на поруки екс-нардепів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колеснікова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Зазначається, що прокуратура наполягає на обранні Вілкулу та Колеснікову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Прокуратурою Дніпропетровської області оскаржується рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, якими для колишнього голови Дніпропетровської ОДА та колишнього голови Агентства держмайна (двом екснардепам) обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що колишніх нардепів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колеснікова взяв на поруки нардеп Дмитро Шпенов.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що Генеральна прокуратура оголосила Вілкула та Колеснікова в розшук. Зазначимо, Вілкула підозрюють в тому, що він, будучи главою Дніпропетровської ОДА, незаконно передав в оренду кілька земельних ділянок, які перебували у колективній власності.

Що стосується Колеснікова, за даними слідства, він на посту глави агентства Державного майна сприяв незаконному відчуженню двох цехів оборонного підприємства, яке забезпечувало українську армію ракетами "Смерч" і "Град".