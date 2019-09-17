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Вілкула та Колеснікова відпустили на поруки

Новини » Політика    17.09.2019 - 13:13
Вілкула та Колеснікова відпустили на поруки
Фото: Олександр Вілкул та Дмитро Колесников (колаж РБК-Україна)

Вілкулу та Колеснікову обрали запобіжний захід на "таємному" засіданні суду

Колишніх нардепів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колесникова, які раніше були оголошені в розшук, відпустили на поруки. Про це повідомляє "ТСН".

Повідомляється, що Жовтневий суд Дніпра вирішив відпустити Вілкула та Колеснікова на поруки, хоча прокуратура просила взяти їх під арешт. Судове засідання раптово пройшло вчора ввечері, інформацію про дату і час суду приховували від преси.

Нагадаємо, про те, що Вілкула і Колеснікова оголосили в розшук, стало відомо 6 вересня. За даними слідства, Вілкул, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської ОДА, протягом 2011-2012 років незаконно передав земельні ділянки сільськогосподарського призначення гірничо-збагачувальним комбінатам, змінивши їх цільове призначення. Збиток державі за знищення родючого шару грунту при проведенні гірничих робіт оцінили в 0,5 млн гривень.

Колеснікова, в свою чергу, підозрюють в тому, що він в період з червня по грудень 2012 року на посаді глави Агентства держмайна України сприяв незаконному відчуженню об'єктів нерухомості Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади в Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв метрів.

Стали відомі подробиці справи екс-нардепа Колеснікова
Новини України Дмитро КолєсніковОлександр Вілкулпоруки
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