Апеляційний суд прийняв рішення по арешту Медведчука

За рішенням Апеляційного суду, Медведчук буде і надалі перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Це рішення не підлягає оскарженню. Домашній арешт триватиме до 9 липня 2021 року.

Адвокати нардепа просили суд відпустити його на поруки, а сторона обвинувачення клопотала про посилення запобіжного заходу - арешт з правом внесення 300 млн гривень застави.

РБК-Україна писало, що Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку, його соратнику з ОПЗЖ, інкримінують дві статті Кримінального кодексу України, за якими покаранням може стати довічний термін: