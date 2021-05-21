Апелляционный суд принял решение по аресту Медведчука

По решению Апелляционного суда, Медведчук дальше будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Это решение не подлежит обжалованию. Домашний арест продлится до 9 июля 2021 года.

Адвокаты нардепа просили суд отпустить его на поруки, а сторона обвинения ходатайствовала об ужесточении меры пресечения - арест с правом внесения 300 млн гривен залога.

РБК-Украина писало, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, его соратнику по ОПЗЖ, инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Украины, по которым наказанием может стать пожизненный срок: