"Мінус Медведчук": Зеленський заявив про зменшення кількості олігархів в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні зменшилася кількість олігархів. Цей список, за словами глави країни, покинув нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук .

Про це президент написав в авторській колонці для "Фокусу" .

За його словами, Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно для того, щоб "відверто бити по країні і завдавати руйнівної шкоди державній безпеці".

"Вперше за багато років не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук", - написав Зеленський.

Як він заявив, "будуть ще мінуси", поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами.

За словами глави держави, незабаром уряд представить громадянам законопроект про деолігархізацію, який затвердить системний погляд на проблему.

"Якщо у таких осіб забрати сконцентрований медіаресурс, коли у них немає вже непрозорого доступу до стратегічних активів і коли немає "даху" в Києві, більше нічого вони забрати у держави не можуть", - вважає президент.