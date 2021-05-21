ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Домашній арешт Медведчука: суд сьогодні розгляне апеляцію

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 21 травня 2021 11:52
Домашній арешт Медведчука: суд сьогодні розгляне апеляцію Фото: нардеп Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Київський апеляційний суд призначив розгляд апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції про цілодобовий домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука. Судове засідання почнеться в 12:00.

Що відомо про справу Медведчука, в матеріалі РБК-Україна.

Апеляція на арешт Медведчука.

Офіс генпрокурора просить застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн гривень. Адвокати політика хочуть скасування арешту.

Цілодобовий домашній арешт Медведчука

Печерський суд Києва 13 травня обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді. Політика відправили під цілодобовий домашній арешт.

Реація Путіна та Зеленського

Президент Росії Володимир Путін прокоментував арешт нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука в Україні. Він заявив про "зачистку політичного поля" в Україні. Він також заявив, що в Україні, "схоже, тепер всіх, хто працює з РФ, будуть притягувати до відповідальності".

У Кремлі відреагували на ідею обміну нардепа Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді, на українських політв'язнів у Росії. У Путіна ситуацію з Медведчуком назвали внутрішньоукраїнською політичною кухнею.

Президент України Володимир Зеленський, в свою чергу, заявив, що в країні зменшилася кількість олігархів. Цей список, за словами глави країни, покинув нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила народного депутата Тараса Козака у розшук.

Як писало РБК-Україна на Медведчука наділи електронний браслет.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віктор Медведчук
NEWS
Під судом у справі Медведчука стались сутички
Під судом у справі Медведчука стались сутички
DAILY
Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя