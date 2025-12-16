Антициклон не отступает: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 17 декабря
В течение завтрашнего дня - среды, 17 декабря - на погоду в Украине, как и сегодня, будет влиять антициклон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Чего ждать от погоды в Украине завтра
Эксперт рассказала, что антициклон "прочно сидит над южной частью Европы, ближе к Балканам, и забрасывает своим высоким атмосферным давлением в Украину".
Учитывая это завтра (17 декабря) в большинстве областей:
- будет облачно;
- существенных осадков не ожидается.
"Только в западных областях и сегодня, и завтра даже светит солнышко", - отметила Диденко.
Она сообщила, что температура воздуха в среду также ожидается "достаточно комфортная".
Так, в течение дня предполагается:
- в среднем по Украине - +2+5 градусов по Цельсию;
- на западе и в южной части - от 4 до 10 градусов тепла (только в южном Запорожье +2+4°C).
Ветер завтра - преимущественно южного направления, умеренный. Временами - порывистый.
Утром и вечером вероятны туманы.
В Киеве погода 17 декабря также не претерпит особых изменений, осадков не ожидается.
"Иногда южный ветер может быть порывистым, некомфортным", - добавила метеоролог.
Тем временем температура воздуха в столице:
- ближайшей ночью - около 2 градусов тепла;
- в среду днем - 5 градусов выше нуля.
С какого числа может быть похолодание
В завершение Диденко сообщила, что "такая сравнительно теплая погода еще продлится", поэтому "можно чрезмерно не одеваться".
При этом ближайшее похолодание - до преобладающих "минусов" и ночью, и днем - вероятно (согласно предварительному и ориентировочному прогнозу) со следующего четверга, 26-го декабря.
"Но и это ориентировочное похолодание с 26-го декабря не будет убедительным. Зима нас любит", - подытожила синоптик.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре поделились краткой климатической характеристикой декабря в Украине в целом и дали общий предварительный прогноз на первый месяц зимы.
Кроме того, эксперты УкрГМЦ рассказали, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.