Антициклон разрушается: почему погода в Украине завтра будет опасная и где прогреет до +10

На смену морозам в Украину идут влажные атмосферные фронты, которые принесут с собой резкое потепление. Однако синоптики предупреждают - местами погода может быть опасной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Как изменится погода и что будет с осадками

Согласно информации эксперта, сейчас "антициклон разрушается, тает, морозы растворяются, влажные теплые циклоны наступают".

Для иллюстрации синоптической ситуации завтра, Диденко опубликовала также соответствующую карту и напомнила:

красные линии с "ушками" - теплые атмосферные фронты;

синие с колючками - холодные атмосферные фронты.

Ситуация с атмосферными фронтами по состоянию на 12 февраля (карта: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик объяснила, что в четверг, 12 февраля, в Украине "из-за деятельности и близости теплого атмосферного фронта западного происхождения" в западных и северных областях пройдут:

дожди;

местами - с мокрым снегом.

"На остальной территории Украины будет преобладать облачная погода, однако без существенных осадков", - рассказала специалист.

Где и почему погода завтра может быть опасной

Диденко сообщила также, что завтра в Украине ожидается южный порывистый ветер, который "часто" может быть сильным.

"Осторожно", - подчеркнула метеоролог.

Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали предупреждение о снеголавинной опасности на 12 февраля в связи с оттепелью:

на высокогорье Ивано-Франковской области;

на высокогорье восточной части Закарпатской области.

Сообщается, что речь идет о 3 уровне опасности, оранжевом.

Предупреждение УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Где в Украине завтра будет теплее всего

Исходя из прогноза Диденко, температура воздуха в Украине в течение ближайшей ночи ожидается в среднем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Холоднее в ночные часы будет в восточной части Украины - около 5-12 градусов мороза.

Между тем завтра днем столбики термометров будут колебаться:

в среднем по Украине - около 1-4 градусов тепла;

на юге и западе Украины - около 4-8 градусов выше нуля;

в Крыму - до +10 градусов по Цельсию.

В Киеве погода в четверг будет ветреная и влажная.

Температура воздуха ночью - около 0 градусов, днем - от 1 до 3 градусов тепла.

Чего ждать от погоды в Украине дальше

"Учитывая оттепель, особенно тщательно подбирайте обувь, чтобы не промочить ноги, обязательно еще шапки и шарфы - сильный ветер", - посоветовала Диденко.

Кроме того, она напомнила, что не стоит в ближайшее время задерживаться под домами, ведь "уже начинают шевелиться сосульки и куски снега".

В завершение она отметила, что в дальнейшем - пока что - в Украине "побудет теплая влажная погода".

"Вероятное ближайшее колебание в сторону похолодания (нормального, умеренного) - с понедельника, с 16-го февраля", - подытожила специалист.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)