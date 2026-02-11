Антициклон разрушается: почему погода в Украине завтра будет опасная и где прогреет до +10
На смену морозам в Украину идут влажные атмосферные фронты, которые принесут с собой резкое потепление. Однако синоптики предупреждают - местами погода может быть опасной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Как изменится погода и что будет с осадками
Согласно информации эксперта, сейчас "антициклон разрушается, тает, морозы растворяются, влажные теплые циклоны наступают".
Для иллюстрации синоптической ситуации завтра, Диденко опубликовала также соответствующую карту и напомнила:
- красные линии с "ушками" - теплые атмосферные фронты;
- синие с колючками - холодные атмосферные фронты.
Ситуация с атмосферными фронтами по состоянию на 12 февраля (карта: facebook.com/tala.didenko)
Синоптик объяснила, что в четверг, 12 февраля, в Украине "из-за деятельности и близости теплого атмосферного фронта западного происхождения" в западных и северных областях пройдут:
- дожди;
- местами - с мокрым снегом.
"На остальной территории Украины будет преобладать облачная погода, однако без существенных осадков", - рассказала специалист.
Где и почему погода завтра может быть опасной
Диденко сообщила также, что завтра в Украине ожидается южный порывистый ветер, который "часто" может быть сильным.
"Осторожно", - подчеркнула метеоролог.
Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали предупреждение о снеголавинной опасности на 12 февраля в связи с оттепелью:
- на высокогорье Ивано-Франковской области;
- на высокогорье восточной части Закарпатской области.
Сообщается, что речь идет о 3 уровне опасности, оранжевом.
Предупреждение УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Где в Украине завтра будет теплее всего
Исходя из прогноза Диденко, температура воздуха в Украине в течение ближайшей ночи ожидается в среднем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Холоднее в ночные часы будет в восточной части Украины - около 5-12 градусов мороза.
Между тем завтра днем столбики термометров будут колебаться:
- в среднем по Украине - около 1-4 градусов тепла;
- на юге и западе Украины - около 4-8 градусов выше нуля;
- в Крыму - до +10 градусов по Цельсию.
В Киеве погода в четверг будет ветреная и влажная.
Температура воздуха ночью - около 0 градусов, днем - от 1 до 3 градусов тепла.
Чего ждать от погоды в Украине дальше
"Учитывая оттепель, особенно тщательно подбирайте обувь, чтобы не промочить ноги, обязательно еще шапки и шарфы - сильный ветер", - посоветовала Диденко.
Кроме того, она напомнила, что не стоит в ближайшее время задерживаться под домами, ведь "уже начинают шевелиться сосульки и куски снега".
В завершение она отметила, что в дальнейшем - пока что - в Украине "побудет теплая влажная погода".
"Вероятное ближайшее колебание в сторону похолодания (нормального, умеренного) - с понедельника, с 16-го февраля", - подытожила специалист.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
