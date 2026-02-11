ua en ru
Ср, 11 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Антициклон руйнується: чому погода в Україні завтра буде небезпечна і де прогріє до +10

Середа 11 лютого 2026 14:14
UA EN RU
Антициклон руйнується: чому погода в Україні завтра буде небезпечна і де прогріє до +10 Вже завтра вдень повітря у більшості областей України прогріється до "плюсів" (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

На зміну морозам в Україну йдуть вологі атмосферні фронти, які принесуть із собою різке потепління. Проте синоптики попереджають - місцями погода може бути небезпечною.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Читайте також: Невидима загроза в містах: чи справді зимова погода впливає на якість повітря

Як зміниться погода та що буде з опадами

Згідно з інформацією експерта, зараз "антициклон руйнується, розтає, морози розчиняються, вологі теплі циклони наступають".

Для ілюстрації синоптичної ситуації завтра, Діденко опублікувала також відповідну карту та нагадала:

  • червоні лінії із "вушками" - теплі атмосферні фронти;
  • сині із колючками - холодні атмосферні фронти.

Антициклон руйнується: чому погода в Україні завтра буде небезпечна і де прогріє до +10Ситуація з атмосферними фронтами станом на 12 лютого (карта: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик пояснила, що в четвер, 12 лютого, в Україні "через діяльність та близькість теплого атмосферного фронту західного походження" у західних та північних областях пройдуть:

  • дощі;
  • подекуди - з мокрим снігом.

"На решті території України переважатиме хмарна погода, проте без істотних опадів", - розповіла фахівець.

Де і чому погода завтра може бути небезпечною

Діденко повідомила також, що завтра в Україні очікується південний рвучкий вітер, який "часто" може бути сильним.

"Обережно", - наголосила метеоролог.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували попередження про сніголавинну небезпеку на 12 лютого у зв'язку з вiдлигою:

  • на високогiр'ї Iвано-Франкiвської області;
  • на високогiр'ї східної частини Закарпатської області.

Повідомляється, що йдеться про 3 рівень небезпеки, помаранчевий.

Антициклон руйнується: чому погода в Україні завтра буде небезпечна і де прогріє до +10Попередження УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Де в Україні завтра буде найтепліше

Виходячи з прогнозу Діденко, температура повітря в Україні впродовж найближчої ночі очікується в середньому від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Холодніше в нічні години буде у східній частині України - близько 5-12 градусів морозу.

Тим часом завтра вдень стовпчики термометрів коливатимуться:

  • в середньому по Україні - близько 1-4 градусів тепла;
  • на півдні та заході України - близько 4-8 градусів вище нуля;
  • у Криму - до +10 градусів за Цельсієм.

У Києві погода в четвер буде вітряна й волога.

Температура повітря вночі - близько 0 градусів, вдень - від 1 до 3 градусів тепла.

Чого чекати від погоди в Україні далі

"Зважаючи на відлигу, особливо ретельно підбирайте взуття, щоб не промочити ноги, обов'язково ще шапки та шалики - сильний вітер", - порадила Діденко.

Крім того, вона нагадала, що не варто найближчим часом затримуватися під будинками, адже "вже починають ворушитися бурульки і шматки снігу".

Насамкінець вона зауважила, що надалі - поки що - в Україні "побуде тепла волога погода".

"Ймовірне найближче коливання в бік похолодання (нормального, помірного) - з понеділка, з 16-го лютого", - підсумувала спеціаліст.

Антициклон руйнується: чому погода в Україні завтра буде небезпечна і де прогріє до +10Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яке диво природи помітили українці під час сильних морозів у січні й чому небо у різних областях заграло рідкісними барвами.

Тим часом спеціалісти попередили українців про небезпеку під час відлиги.

Крім того, ми пояснювали, як допомогти тваринам і птахам взимку, щоб не нашкодити.

Читайте також, чому -25 градусів взимку - не аномалія, та чи загрожує Україні "сибірський вибух".

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Штормове попередження Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день Метеоролог
Новини
Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ