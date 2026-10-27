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Антициклон будет бороться с циклоничностью: какую погоду прогнозируют в Украине на 28 октября

17:02 27.10.2026 Вт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в течение 28 октября ожидается облачная, с прояснениями. Осадков не будет только в отдельных областях.

Подробнее о прогнозе на среду, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

От чего будет зависеть погода 28 октября

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 28 октября синоптическая ситуация в Украине будет определяться противостоянием:

  • антициклона с востока;
  • циклоничности над Черным морем.

"Однако преимущество временно будет принадлежать именно последней", - отметили синоптики.

Как изменится количество осадков в Украине

В целом погода в Украине в течение 28 октября ожидается облачная, с прояснениями.

В Карпатах ночью и утром - туман.

Осадки эксперты УкрГМЦ прогнозируют:

  • по Украине (кроме восточных областей);
  • ночью - также в большинстве западных областей.

Речь идет о небольших, а на юге страны - местами умеренных дождях.

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Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер в среду предполагается преимущественно северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

В юго-восточной части страны - местами порывы 15-20 м/с.

"Северо-восточный ветер будет распространять несколько более прохладный воздух, однако еще удержится теплая погода", - констатировали в пресс-службе УкрГМЦ.

Температура воздуха 28 октября вероятна такова:

  • ночью по Украине (в среднем) +3...+8°С;
  • днем по Украине (в среднем) +9...+14°С.

При этом несколько теплее будет на Закарпатье и юге страны:

  • ночью +7...+12°С;
  • днем +12...+17°С.

Особенности погоды в Украине 28 октября (инфографика: РБК-Украина)

Что прогнозируют по Киеву и области

По территории Киева и Киевской области погоду 28 октября прогнозируют также облачную, с прояснениями.

Вероятен небольшой дождь.

Ветер - северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +6...+8°С;
  • по области +3...+8°С.

Температура воздуха в среду днем:

  • в Киеве +10...+12°С;
  • по области +9...+14°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.

Кроме того, мы объясняли, как может измениться погода в Украине в начале ноября.

Читайте также про предварительный прогноз синоптиков УкрГМЦ на ноябрь и зиму - что может быть с температурой воздуха и осадками до конца текущего года и в начале следующего.

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