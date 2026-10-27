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Антициклон буде боротись із циклонічністю: яку погоду прогнозують в Україні на 28 жовтня

17:02 27.10.2026 Вт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні впродовж 28 жовтня очікується хмарна, з проясненнями. Опадів не буде лише в окремих областях.

Докладніше про прогноз на середу, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Від чого буде залежати погода 28 жовтня

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 28 жовтня синоптична ситуація в Україні визначатиметься протистоянням:

  • антициклону зі сходу;
  • циклонічності над Чорним морем.

"Проте перевага тимчасово належатиме саме останній", - зауважили синоптики.

Як зміниться кількість опадів в Україні

В цілому погода в Україні впродовж 28 жовтня очікується хмарна, з проясненнями.

У Карпатах вночі та вранці - туман.

Опади експерти УкрГМЦ прогнозують:

  • по Україні (крім східних областей);
  • вночі - також у більшості західних областей.

Йдеться про невеликі, а на півдні країни - місцями помірні дощі.

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Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер у середу передбачається переважно північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

У південно-східній частині країни - місцями пориви 15-20 м/с.

"Північно-східний вітер поширюватиме дещо прохолодніше повітря, однак ще утримається тепла погода", - констатували у прес-службі УкрГМЦ.

Температура повітря 28 жовтня ймовірна така:

  • вночі по Україні (в середньому) +3...+8°С;
  • вдень по Україні (в середньому) +9...+14°С.

При цьому дещо тепліше буде на Закарпатті та півдні країни:

  • вночі +7...+12°С;
  • вдень +12...+17°С.

Особливості погоди в Україні 28 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Що прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погоду 28 жовтня прогнозують також хмарну, з проясненнями.

Ймовірний невеликий дощ.

Вітер - північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +6...+8°С;
  • по області +3...+8°С.

Температура повітря у середу вдень:

  • у Києві +10...+12°С;
  • по області +9...+14°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.

Крім того, ми пояснювали, як може змінитись погода в Україні на початку листопада.

Читайте також про попередній прогноз синоптиків УкрГМЦ на листопад і зиму - що може бути з температурою повітря та опадами до кінця поточного року й на початку наступного.

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