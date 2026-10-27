Антициклон буде боротись із циклонічністю: яку погоду прогнозують в Україні на 28 жовтня

Погода в Україні впродовж 28 жовтня очікується хмарна, з проясненнями. Опадів не буде лише в окремих областях.
Докладніше про прогноз на середу, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
За даними Українського гідрометеорологічного центру, 28 жовтня синоптична ситуація в Україні визначатиметься протистоянням:
"Проте перевага тимчасово належатиме саме останній", - зауважили синоптики.
В цілому погода в Україні впродовж 28 жовтня очікується хмарна, з проясненнями.
У Карпатах вночі та вранці - туман.
Опади експерти УкрГМЦ прогнозують:
Йдеться про невеликі, а на півдні країни - місцями помірні дощі.
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Вітер у середу передбачається переважно північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
У південно-східній частині країни - місцями пориви 15-20 м/с.
"Північно-східний вітер поширюватиме дещо прохолодніше повітря, однак ще утримається тепла погода", - констатували у прес-службі УкрГМЦ.
Температура повітря 28 жовтня ймовірна така:
При цьому дещо тепліше буде на Закарпатті та півдні країни:
По території міста Києва та Київської області погоду 28 жовтня прогнозують також хмарну, з проясненнями.
Ймовірний невеликий дощ.
Вітер - північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря у середу вдень:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.
Крім того, ми пояснювали, як може змінитись погода в Україні на початку листопада.
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