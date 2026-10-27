Антициклон буде боротись із циклонічністю: яку погоду прогнозують в Україні на 28 жовтня

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.

Крім того, ми пояснювали, як може змінитись погода в Україні на початку листопада.

Читайте також про попередній прогноз синоптиків УкрГМЦ на листопад і зиму - що може бути з температурою повітря та опадами до кінця поточного року й на початку наступного.