Израиль предоставил Украине системы Patriot, - посол

Израиль помог Украине усилить защиту неба от российских ракет. Речь о передаче систем противовоздушной обороны Patriot.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью Маричке Довбенко заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

" К слову, эти системы сейчас находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 1990-х. Мы согласились передать их Украине . И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так", - подчеркнул посол.

Бродский отметил, что в начале 1990-х годов система Patriot спасла Израиль, во время первой войны в Персидском заливе, когда Ирак наносил ракетные удары по израильской территории. Тогда такие системы ПВО Израилю предоставили США.

Системы Patriot

Напомним, системы ПВО Patriot являются крайне важными для Украины, поскольку они позволяют сбивать российские баллистические ракеты. Также такие системы могут справляться с российскими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Еще в прошлом году в СМИ появились слухи о том, что Украина и США обсуждают с Израилем возможную передачу 8 систем Patriot. Публично результаты таких переговоров не раскрывались.

Детальнее о слухах вокруг такой помощи Украине РБК-Украина писало в материале.

Уже в этом году The New York Times написало, что этим летом Украина должна получить одну систему ПВО Patriot из Израиля.

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