Генштаб подтвердил поражение завода в Чебоксарах, где РФ производила антенны для "Шахедов"

В ночь на 9 июня беспилотники поразили мощности завода "Прогресс" в российском городе Чебоксары (Чувашская республика РФ). Это предприятие занимается в частности производством навигационного оборудования для "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

В Генштабе рассказали, что объект относится к российскому военно-промышленному комплексу и изготавливал важные детали для дронов-камикадзе "Шахед" и управляемых авиабомб.

В частности, на атакованном предприятии изготавливали навигационное оборудование и специальные антенны типа "Комета", используемые в российских ударных беспилотниках. Генштаб подтвердил, что по заводу попали по меньшей мере два дрона, после чего там возник большой пожар.

Из-за атаки российские власти временно ограничили работу аэропортов в нескольких городах - в частности, в Казани, Саратове, Тамбове и Нижнем Новгороде.

В Генштабе заявили, что такие удары будут продолжаться, пока Россия не прекратит войну против Украины.

Между тем, в Силах беспилотных систем также подтверждают удар по предприятию в Чебоксарах. Там отмечают, что оно на расстоянии около 1000 км от государственной границы Украины.