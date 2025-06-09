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Генштаб подтвердил поражение завода в Чебоксарах, где РФ производила антенны для "Шахедов"

Понедельник 09 июня 2025 10:16
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Генштаб подтвердил поражение завода в Чебоксарах, где РФ производила антенны для "Шахедов" Фото: в России атаковали завод, производивший оборудование для "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 9 июня беспилотники поразили мощности завода "Прогресс" в российском городе Чебоксары (Чувашская республика РФ). Это предприятие занимается в частности производством навигационного оборудования для "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе рассказали, что объект относится к российскому военно-промышленному комплексу и изготавливал важные детали для дронов-камикадзе "Шахед" и управляемых авиабомб.

В частности, на атакованном предприятии изготавливали навигационное оборудование и специальные антенны типа "Комета", используемые в российских ударных беспилотниках. Генштаб подтвердил, что по заводу попали по меньшей мере два дрона, после чего там возник большой пожар.

Из-за атаки российские власти временно ограничили работу аэропортов в нескольких городах - в частности, в Казани, Саратове, Тамбове и Нижнем Новгороде.

В Генштабе заявили, что такие удары будут продолжаться, пока Россия не прекратит войну против Украины.

Между тем, в Силах беспилотных систем также подтверждают удар по предприятию в Чебоксарах. Там отмечают, что оно на расстоянии около 1000 км от государственной границы Украины.

Атака на РФ

После трех часов ночи появились сообщения об атаке украинских дронов на город Чебоксары в Чувашской республике России. В городе прогремели несколько взрывов, а впоследствии местные жители начали публиковать видео, на которых видно густой черный дым, поднимавшийся над местным заводом.

После этого военный завод в Чебоксарах остановил производство компонентов для российских ракет, дронов и управляемых авиабомб.

Больше об этом предприятии и его значении - читайте в материале РБК-Украина.

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