Россия может подготовиться к нападению на НАТО в течение 5 лет, - Рютте

Россия стремительно наращивает свое вооружение. Страна может подготовиться к нападению на НАТО в течение 5 лет.

Как передает РБК-Украина , об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил во время выступления в Chatham House.

По его словам, Россия восстанавливает свои вооруженные силы с помощью китайских технологий и производит оружие быстрее, чем думали в НАТО. В частности, страна-агрессор за три месяца производит столько снарядов, сколько весь НАТО за год.

Рютте уточнил, что согласно прогнозам, только в этом году российская оборонная промышленность выпустит 1500 танков, 3000 бронетранспортеров и 200 ракет "Искандер".

"Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет", - добавил он.

Генсек обратил внимание, что сейчас фактически все страны НАТО находятся на "восточном фланге".

"Новое поколение российских ракет летит со скоростью, во много раз превышающей скорость звука. Расстояние между европейскими столицами составляет всего несколько минут. Больше нет востока и запада. Есть только НАТО", - добавил он.