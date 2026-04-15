Lifecell меняет стоимость популярных тарифов: сколько придется платить

Мобильный оператор lifecell с 15 апреля меняет стоимость и наполнение ряда корпоративных тарифных планов. Обновления коснутся популярных линеек для бизнеса, включая "Диджитал офис" и "Бизнес Союз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Lifecell .

Какие тарифы изменятся

По информации компании, изменения касаются тарифных планов "Бизнес Союз", "Бизнес Альянс", "Бизнес Лига" (в частности версий с постоплатой), а также "!Диджитал офис 250", "Диджитал офис 250+" и "Диджитал офис 300".

Кроме цены, оператор обновит объемы интернет-трафика и минут на другие направления.

Например, тариф "Диджитал офис 250" изменит название на "Диджитал офис 280", а его стоимость вырастет с 250 до 280 грн. При этом объем интернета увеличится с 15 ГБ до 25 ГБ.

В тарифе "Бизнес союз" цена вырастет со 150 до 200 грн, а количество минут на другие сети удвоится - со 100 до 200 мин.

Также изменения коснутся тарифов "Футбол" и "Консультант плюс" - плата за пакет услуг в них вырастет до 295 грн.

Что будет с интернетом за границей

Оператор обновляет условия акции "Гигабайты без границ".

Определен перечень из 8 стран, где будут действовать обновленные объемы трафика - Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Норвегия, Турция, Черногория и Швейцария.

"Дополнительный объем интернет-трафика начнет действовать с момента начисления очередного пакета услуг на календарный месяц с 15.04.2026", - отмечают в компании.

Для абонентов на условиях подписки стоимость ежедневного пакета услуг (если не оплачен месячный) с 15 апреля будет составлять 10 гривен в день.

Варианты для абонентов

Компания предоставляет пользователям возможность изменить свой тарифный план на любой другой доступный без дополнительной оплаты.

"Абонентам вышеуказанных тарифных планов предоставляется возможность с 08.04.2026 до 30.04.2026 (включительно) без дополнительной оплаты изменить тарифный план", - говорится в сообщении lifecell.