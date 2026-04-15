Lifecell меняет стоимость популярных тарифов: сколько придется платить
Мобильный оператор lifecell с 15 апреля меняет стоимость и наполнение ряда корпоративных тарифных планов. Обновления коснутся популярных линеек для бизнеса, включая "Диджитал офис" и "Бизнес Союз".
Какие тарифы изменятся
По информации компании, изменения касаются тарифных планов "Бизнес Союз", "Бизнес Альянс", "Бизнес Лига" (в частности версий с постоплатой), а также "!Диджитал офис 250", "Диджитал офис 250+" и "Диджитал офис 300".
Кроме цены, оператор обновит объемы интернет-трафика и минут на другие направления.
Например, тариф "Диджитал офис 250" изменит название на "Диджитал офис 280", а его стоимость вырастет с 250 до 280 грн. При этом объем интернета увеличится с 15 ГБ до 25 ГБ.
В тарифе "Бизнес союз" цена вырастет со 150 до 200 грн, а количество минут на другие сети удвоится - со 100 до 200 мин.
Также изменения коснутся тарифов "Футбол" и "Консультант плюс" - плата за пакет услуг в них вырастет до 295 грн.
Что будет с интернетом за границей
Оператор обновляет условия акции "Гигабайты без границ".
Определен перечень из 8 стран, где будут действовать обновленные объемы трафика - Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Норвегия, Турция, Черногория и Швейцария.
"Дополнительный объем интернет-трафика начнет действовать с момента начисления очередного пакета услуг на календарный месяц с 15.04.2026", - отмечают в компании.
Для абонентов на условиях подписки стоимость ежедневного пакета услуг (если не оплачен месячный) с 15 апреля будет составлять 10 гривен в день.
Варианты для абонентов
Компания предоставляет пользователям возможность изменить свой тарифный план на любой другой доступный без дополнительной оплаты.
"Абонентам вышеуказанных тарифных планов предоставляется возможность с 08.04.2026 до 30.04.2026 (включительно) без дополнительной оплаты изменить тарифный план", - говорится в сообщении lifecell.
Предыдущие обновления тарифов
Напомним, что в марте 2026 года украинцы массово меняли мобильных операторов, сохраняя свои номера через услугу MNP. Всего за месяц зафиксировали более 59 тысяч переходов, при этом одна из сетей потеряла рекордные почти 30 тысяч абонентов.
Также мы писали, что lifecell уже повышал цены на популярные тарифные планы со 2 апреля 2026 года. Тогда пересмотр стоимости коснулся значительной части пакетных предложений компании.
Кроме этого, в феврале оператор обновил условия для тарифов "Макси" и "Мега". Изменения вступили в силу 18 февраля и касались только отдельных категорий абонентов.