"Не застрахованы от внешних факторов": планирует ли "Киевстар" снова повышать тарифы

11:18 16.04.2026 Чт
2 мин
Что влияет на стоимость тарифов на мобильную связь?
aimg Ростислав Шаправский
Фото: Александр Комаров (facebook.com/alexander.komarov.9085)

Каждый пересмотр тарифов на мобильную связь - это вынужденная реакция на рыночную реальность и не является уникальной практикой только у "Киевстар".

Об этом в интервью РБК-Украина заявил президент компании Александр Комаров.

"Пересмотр тарифов уже состоялся и новых изменений в ближайшее время не планируем. В то же время мы, к сожалению, не застрахованы от внешних факторов", - отметил Комаров, отвечая на вопрос о том, ожидать ли украинцам поднятия цен на тарифы оператора в ближайшее время.

Он также отметил, что стоимость услуг напрямую зависит от рыночной ситуации и стремительного роста цен на базовые ресурсы. В частности:

  • Рост расходов на энергию: Расходы на электроэнергию в феврале 2026 года по сравнению с февралем 2023-го выросли на 200%. Также наблюдается постоянное подорожание топлива.
  • Государственные сборы: Рентная плата за радиочастотный спектр за прошлый год составила 1,4 млрд грн (рост на 37% за три года). Расходы на радиочастотный мониторинг за этот же период увеличились почти на 35%.
  • Себестоимость: Кроме ресурсов, ежегодно растут расходы на оплату труда, что непосредственно влияет на себестоимость мобильной связи.
