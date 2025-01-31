Мобильные операторы повышают тарифы: сколько украинцам придется платить за связь и интернет

В Украине рекордно дорожают тарифы всех трех мобильных операторов – Киевстар, Vodafone и lifecell. Рост стоимости услуг в среднем на треть в компаниях объясняют подорожанием коммунальных услуг и повреждениями из-за ракетных обстрелов РФ.

О том, на сколько подорожают услуги мобильных операторов и какие тарифы будут самыми выгодными, – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

Содержание:

Тарифы отечественных мобильных операторов в 2025 году подорожают в среднем на 25-35%. Однако, чтобы не потерять клиентов в конкурентной борьбе, компании вводят дополнительные бонусы для действующих и новых пользователей.

Причины подорожания тарифов

Как правило, каждая линейка тарифов украинских операторов пересматривается ориентировочно раз в год. Факторы, которые обуславливают изменение стоимости и наполнения тарифных планов в этом году – это, прежде всего, стремительный рост стоимости электроэнергии.

К этому стоит добавить также и дополнительные расходы на резервное питание – аккумуляторы и генераторы, топливо для них и для выездов мобильных бригад. Также инженерам компаний приходится постоянно ремонтировать поврежденное в результате войны оборудование, а это – дополнительные расходы на запчасти и, порой, полноценная замена всего комплекса оборудования.

В комментарии для РБК-Украина пресс-секретарь Vodafone Виктория Павловская отметила, что рост потребления дата-услуг требует постоянной поддержки и расширения инфраструктуры, что, в свою очередь, требует дополнительных капиталовложений. Павловская также добавила, что это часто приводит к корректировке цен и увеличению объемов услуг в тарифах, в частности к добавлению большего количества гигабайт.

"Мы понимаем, что любое повышение цены возмущает наших пользователей. Но этот вынужденный шаг является обоснованной реакцией компании на экономическую ситуацию в стране. Согласно госстату, стоимость телекоммуникационных услуг за этот год в среднем выросла на 4,3%, тогда как цены на электроэнергию повысились на 63,6%, коммунальные услуги – 18,6%, а на продукты питания – на 10,8%", – отметили в комментарии РБК-Украина в Киевстар.

В компании также отметили, что новые тарифные условия в первую очередь учитывают рост спроса на услуги среди абонентов. По словам пресс-службы, люди все больше используют мобильный интернет для мониторинга новостей, работы, просмотра фильмов и слушания подкастов.

"Это приводит к тому, что большинство абонентов еще отдельно докупает пакеты мобильного интернета. Теперь этого не надо будет делать. Также, абоненты стали больше звонить, как по Украине, так и за границу, поэтому мы даем больше минут для звонков в рамках тарифа. Также стоит отметить, что телекоммуникационная отрасль сталкивается с высокими требованиями к энергостойкости сети", – пояснили в пресс-службе оператора.

Что предлагает Киевстар

Крупнейший мобильный оператор страны Киевстар еще в декабре 2024 года в среднем на 25% повысил плату за услуги. При этом в компаний предоставили абонентам больше минут для звонков на другие сети, дополнительные гигабайты мобильного интернета, а также возможность подключать дополнительные безлимитные сервисы.

Например, с 1 декабря 2024 года стоимость тарифа LOVE UA Світло Контракт 2023 выросла на 50 гривен до 225 гривен за 4 недели. А вот тарифы ВАШ Регіон, ВАШ Оптимум и Smart Max подорожали на 75 гривен – до 275, 375 и 450 гривен соответственно.

Однако есть несколько новых дешевых вариантов, но низкая цена предусмотрена только для тех абонентов, кто решил перенести свой номер с другого оператора, или для пожилых людей. Например:

LOVE UA Магнит – контракт стоимостью 100 гривен в месяц при переходе с номером от другого оператора. Скидка предоставляется с момента подключения тарифа и действует в течение 11 месяцев, после чего стоимость возрастает до 175 гривен в месяц.

В пакете:

Мобильный интернет – 20 ГБ.

Мобильный интернет в роуминге – 4,3 ГБ.

Безлимитные звонки на Киевстар.

Другие мобильные и городские номера по Украине 1200 минут.

После использования лимита, стоимость звонков на другие мобильные и городские номера по Украине будет 3 гривны минута.

LOVE UA Комфорт – стоит 140 гривен в месяц. Его могут подключить люди в возрасте от 60 лет. В отличие от первого варианта, цена после 12 месяцев пользования не меняется.

В пакете:

Мобильный интернет – 6 ГБ.

Безлимитные звонки на Киевстар.

Звонки на другие мобильные и городские номера по Украине 60 минут, когда используете все минуты тарифа, – 1 грн/мин.

При этом в компании рекомендуют обычным пользователям выбирать новый тариф LOVE UA Світло стоимостью 250 гривен в месяц.

В пакете:

Мобильный интернет – 20 ГБ.

Мобильный интернет в роуминге – 6,1 ГБ.

Безлимитные звонки на Киевстар

Звонки на другие операторы и за границу: 150 мин (в Бельгию, Индию, Испанию, Италию, Канаду, Молдову, Германию, Норвегию, Польшу, Румынию, США, Чехию, Швецию).

SMS по Украине: 100 штук.

Какие тарифы у lifecell

В 2025 году мобильный оператор lifecell уменьшает количество тарифов и повышает их стоимость. Тарифы в среднем вырастут на 34%, но при оплате за услуги сразу за год оператор дает возможность сэкономить 15%.

В компании lifecell с 17 февраля по 20 марта планируют закрыть ряд тарифных планов. Начиная с 5 февраля 2025 года будут пересмотрены условия (цена и/или наполнение) 4-недельных пакетов услуг в следующих тарифных планах:

Смарт Лайф.

Просто Лайф.

Вільний Лайф".

Потужний.

Дзвінкий БЕЗМЕЖ.

Вільний Лайф. Регіон.

Platinum Лайф.

Жара Лайт 2022.

Подключить к этим тарифным планам новых абонентов будет невозможно. До 5 февраля абоненты могут без дополнительной платы перейти на другой доступный к подключению тарифный план после получения SMS о соответствующих изменениях.

Сейчас тарифы на следующие пакеты компании изменятся следующим образом:

Просто Лайф – 160 гривен, с 5 февраля стоимость вырастет до 210 гривен за 4 недели (120 гривен, если перенесли номер). Пакет по новой цене будет включать: мобильный интернет – 8 ГБ. Безлимитные звонки на lifecell. Звонки на все номера по Украине – 300 минут.

Смарт Лайф – 225 гривен, с 5 февраля стоимость вырастет до 300 гривен за 4 недели (160 гривен, если перенесли номер). Пакет по новой цене будет включать: мобильный интернет – 25 ГБ. Безлимитные звонки на lifecell. Звонки на все номера по Украине – 500 минут.

Вільний Лайф – 325 гривен, с 5 февраля стоимость вырастет до 425 гривен за 4 недели (240 гривен, если перенесли номер).Пакет по новой цене будет включать: безлимитный мобильный интернет и звонки на lifecell. Звонки на все номера по Украине – 1000 минут.

Platinum Лайф – 450 гривен, с 5 февраля стоимость вырастет до 600 гривен за 4 недели (350 гривен, если перенесли номер).Пакет по новой цене будет включать: безлимитный мобильный интернет и звонки на lifecell. Звонки на все номера по Украине – 3500 минут. SMS: 100 штук.

Однако абонентам предлагают зафиксировать старую цену до 4 февраля 2025 года (включительно), приобретя заранее 12 пакетов услуг, также доступна оплата частями.

Услуги Vodafone

Мобильный оператор Vodafone объявил о повышении стоимости некоторых тарифных планов, которые вступили в силу 30 января 2025 года. Рост цены будет колебаться от 40 до 70 грн, а также изменится наполнение некоторых пакетов услуг.

Например, тариф Joice Start вырас с 200 гривен до 270, однако для людей, которые приобрели пакет с 1 августа 2024 года по 20 января 2025-го и совершили первый звонок, действовала следующая акция – цена в 200 гривен сохранялась при оплате следующих 3-х пакетов услуг (84 дня). Также на 70 гривен вырастет тариф Turbo 2023, в котором увеличат объем интернета на 10 гигабайт – с 40 до 50 ГБ.

На 60 гривен вырастет цена следующих тарифных планов:

Vodafone SuperNet Start – 260 гривен за 4 недели. В то же время увеличится объем интернета – с 20 до 25 ГБ.

Vodafone SuperNet Pro – 340 гривен за 4 недели. Если у вас подключена услуга "Год без абонплат", стоимость тарифа не изменится до окончания срока ее действия. А потом вы сможете подключить эту функцию снова.

Vodafone SuperNet Unlim – 470 гривен за 4 недели. Объем интернета на максимальной скорости увеличится с 80 до 100 ГБ.

Joice – 260 гривен за 4 недели. Объем интернета – с 18 до 25 ГБ.

Joice Pro 2023 – 320 гривен за 4 недели.

Joice Max 2023 – 390 гривен за 4 недели. Объем интернета увеличится с 50 до 60 ГБ.

Joice Start 2023 – 260 гривен за 4 недели.

Тариф Vodafone SuperNet Turbo 2019 вырастет в цене на 50 гривен А на 40 гривен вырастет тариф Vodafone Light+ со 145 грн до 185 грн/4 недели. Интернет увеличат с 10 до 14 ГБ.

Сейчас Vodafone предлагает 5 тарифов линейки Red с различными объемами услуг, два тарифа Ultra, где действует принцип "все включено", а также отдельный тариф для девайсов, таких как роутеры и модемы. Для новых клиентов есть акционное предложение на тариф RED Start – первые 6 месяцев стоимость составляет 150 грн/месяц. Этот тариф включает 20 ГБ мобильного интернета, безлимит в сети Vodafone и 200 минут на звонки в другие сети.

"Среди преимуществ контрактных тарифов – высокий уровень защищенности от мошенников, возможность платить по факту использования услуг и даже уходить в минус при необходимости. Также не нужно беспокоиться о дате оплаты, ведь это всегда происходит в первые дни месяца. Оформить контракт можно быстро и удаленно через приложение My Vodafone", – рассказала в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Vodafone Виктория Павловская.

Тарифы подписки представлены линейкой Joice и тарифом Turbo. Например, тариф Turbo Безлим за 270 грн предоставляет безлимитный мобильный интернет при своевременной оплате пакета, 400 минут на звонки по Украине и в 28 странах роуминга, а также безлимитные звонки в сети Vodafone в Украине. Дополнительные 400 минут по Украине предоставляются в течение первых трех пакетов услуг.

Тариф Joice Start за 270 грн включает безлимит на 45 популярных приложений (социальные сети, музыкальные и видео-стриминговые сервисы, мессенджеры, учебные сервисы, включая ChatGPT). Этот тариф предлагает 20 ГБ интернета, из которых 5 ГБ доступны в 28 странах роуминга. Кроме того, пользователи получают 500 минут на звонки по Украине и в роуминге.

При переходе с другого номера в сеть Vodafone в первые 6 месяцев действуют специальные тарифы. Например, тариф Turbo будет стоить 100 грн/4 недели, а Joice Start – 120 грн/4 недели. Для существующих абонентов есть услуга "Год без абонплаты".