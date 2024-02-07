Антикоррупционный комитет Рады рассмотрел законопроект о мобилизации: какие изменения предлагают

Она отметила, что спорные нормы необходимо исправить до второго чтения законопроекта.

"Следовательно, буду голосовать за законопроект в первом чтении, чтобы разблокировать рассмотрение вопроса о демобилизации. Ко второму чтению буду настаивать на поправках, в частности в соответствии с предложениями нашего антикоррупционного комитета", - объяснила нардеп.

Как отметила Радина, среди ключевых норм, требующих изменений:

Демобилизация. Рада должна определить четкий срок и условия, при которых военные демобилизуются. Пока законопроект предусматривает, что после истечения 36 месяцев службы во время войны военный получает право написать рапорт о демобилизации - срок удовлетворения этого рапорта отсутствует.

Рада должна определить четкий срок и условия, при которых военные демобилизуются. Пока законопроект предусматривает, что после истечения 36 месяцев службы во время войны военный получает право написать рапорт о демобилизации - срок удовлетворения этого рапорта отсутствует. Отсрочка от призыва по уходу за лицом с инвалидностью. Антикоррупционный комитет считает, что нужно зафиксировать принцип "одно лицо с инвалидностью I или II группы - отсрочка для одного человека". По словам нардепа, контролировать это можно программными средствами реестра военнообязанных.

Антикоррупционный комитет считает, что нужно зафиксировать принцип "одно лицо с инвалидностью I или II группы - отсрочка для одного человека". По словам нардепа, контролировать это можно программными средствами реестра военнообязанных. Ответственность за нерегистрацию электронного кабинета военнообязанного, неявку в ТЦК по повестке и т.д. В Раде хотят сделать справедливый механизм обнаружения нарушителей.

Выводы антикоррупционного комитета предоставили на проработку оборонному комитету.

Новый законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона, среди прочего, содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для ряда украинцев, о разрешении рассылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.