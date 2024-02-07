Антикоррупционный комитет Рады рассмотрел законопроект о мобилизации: какие изменения предлагают

Антикоррупционный комитет парламента рассмотрел новый законопроект о мобилизации. Нардепы обнаружили нормы, способные порождать избирательность или коррупцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Анастасию Радину в Facebook.
Она отметила, что спорные нормы необходимо исправить до второго чтения законопроекта.
"Следовательно, буду голосовать за законопроект в первом чтении, чтобы разблокировать рассмотрение вопроса о демобилизации. Ко второму чтению буду настаивать на поправках, в частности в соответствии с предложениями нашего антикоррупционного комитета", - объяснила нардеп.
Как отметила Радина, среди ключевых норм, требующих изменений:
Выводы антикоррупционного комитета предоставили на проработку оборонному комитету.
Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.
В проекте закона, среди прочего, содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для ряда украинцев, о разрешении рассылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.
Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.
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