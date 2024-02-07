Антикорупційний комітет Ради розглянув законопроект про мобілізацію: які зміни пропонують

Антикорупційний комітет парламенту розглянув новий законопроєкт про мобілізацію. Нардепи виявили норми, які можуть породжувати вибірковість чи корупцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету з питань антикорупційної політики Верховної рада Анастасію Радіну у Facebook.
Вона зазначила, що спірні норми необхідно виправити до другого читання законопроекту.
"Відтак, голосуватиму за законопроект у першому читанні, щоб розблокувати розгляд питання про демобілізацію. До другого читання наполягатиму на поправках, зокрема відповідно до пропозицій нашого антикорупційного комітету", - пояснила нардеп.
Як зазначила Радіна, серед ключових норм, які потребують змін:
Висновки антикорупційного комітету надали на опрацювання оборонному комітету.
Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.
У проєкті закону, серед іншого, містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для низки українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.
Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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