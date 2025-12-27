Анонс встречи Зеленского с Трампом и начало работы над законом о выборах: новости за 26 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он встретится с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря. Тем временем в Раде начали работу над законом о выборах во время войны.

Более детально о том, что произошло в пятницу, 26 декабря, - в материале РБК-Украина .

Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом относительно мирного плана.

"Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне - с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до Нового года", - сообщил президент.

В Раде начали работу над законом о выборах: в рабочей группе более 60 человек

Рабочая группа по подготовке законов для организации и проведения выборов во время войны в Украине собралась на свое первое заседание. В ее состав вошло 62 человека.

Рабочая группа по проведению выборов во время войны будет собираться по необходимости, но минимум раз в две недели.

Уиткофф и Кушнер хотят превратить Россию в "Эльдорадо" для США, - WSJ

Специальные посланники американского президента Дональда Трампа - бывший риелтор Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер - хотят превратить Россию в "Эльдорадо" для США, пишет WSJ.

Однако, как уточняет издание, на этом пути существует слишком большое количество проблем.

Уличные бои, пропаганда и "флаговтыки": какая ситуация в Гуляйполе

В Гуляйполе сейчас одна из самых сложных ситуаций на фронте. Российские оккупанты пытаются заходить в город, завести туда группы для закрепления и вытеснить Силы обороны из городской застройки, отметил в комментарии РБК-Украина спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, РФ использует инфильтрацию, малые штурмовые группы и "флаговтыки".

РФ планирует набрать в армию в следующем году более 400 тысяч солдат, - Буданов

Российский режим выполнил свой мобилизационный план на 2025 год - набрать в оккупационную армию 403 тысячи голов живой силы, сказал начальник ГУР Кирилл Буданов.

Он уточнил, что сейчас россияне установили себе мобилизационный план на 2026 год - набрать в армию 409 тысяч единиц живой силы.